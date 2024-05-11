Предупреждение о скором инсульте: 7 симптомов, которые необходимо учитывать

Невролог Мария Бехер подчеркнула в интервью “АиФ” семь ключевых симптомов, указывающих на возможный инсульт. Она отметила, что чаще всего повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем могут стать триггером для инсульта.

Она обратила внимание на изменения в организме, которые могут сигнализировать о предстоящем инсульте. Кратковременное онемение или слабость в руке или ноге, нарушение речи и асимметрия лица могут указывать на транзиторные ишемические атаки (ТИА). Эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу.

Также она выделила кратковременные моменты головокружения, сопровождающиеся повышением артериального давления и нарушением координации, как возможный симптом предстоящего инсульта.

Головная боль, появляющаяся внезапно и отличающаяся от привычной интенсивностью, также может быть предупреждением о возможном инсульте. Нарушения зрения, такие как резкое ухудшение зрения, двоение в глазах или появление черных точек перед глазами, также могут свидетельствовать о скором инсульте.

Кроме того, нарушение или потеря сознания могут быть признаками предстоящего инсульта.