 

Предупреждение о скором инсульте: 7 симптомов, которые необходимо учитывать

11.05.2024, 16:04, Разное
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Невролог Мария Бехер подчеркнула в интервью “АиФ” семь ключевых симптомов, указывающих на возможный инсульт. Она отметила, что чаще всего повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем могут стать триггером для инсульта.

Она обратила внимание на изменения в организме, которые могут сигнализировать о предстоящем инсульте. Кратковременное онемение или слабость в руке или ноге, нарушение речи и асимметрия лица могут указывать на транзиторные ишемические атаки (ТИА). Эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу.

Также она выделила кратковременные моменты головокружения, сопровождающиеся повышением артериального давления и нарушением координации, как возможный симптом предстоящего инсульта.

Головная боль, появляющаяся внезапно и отличающаяся от привычной интенсивностью, также может быть предупреждением о возможном инсульте. Нарушения зрения, такие как резкое ухудшение зрения, двоение в глазах или появление черных точек перед глазами, также могут свидетельствовать о скором инсульте.

Кроме того, нарушение или потеря сознания могут быть признаками предстоящего инсульта.


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