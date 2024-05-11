 

Обновленные “умные” часы TicWatch Pro 5 получили приставку Enduro и прочный корпус.

11.05.2024, 16:04, Разное
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Они сохранили ключевые характеристики оригинальной модели, такие как двухслойный экран и автономность до 80 часов в активном режиме. Однако новая версия предлагает улучшения, такие как сапфировое стекло для защиты экрана и корпус из нержавеющей стали, что делает их более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, Enduro комплектуется эксклюзивными ремешками.

AMOLED-экран на 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и дополнительный монохромный экран Ultra Low Power Display делают часы энергоэффективными. Они могут работать от одного заряда до 45 дней в режиме ожидания.

Производительность обеспечивает 4-нанометровый чипсет Snapdragon W5+ Gen 1, с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. TicWatch Pro 5 Enduro работает под управлением Wear OS 3 от Google. Он имеет защиту 5ATM и по стандарту MIL-STD-810H, а также оснащается GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.2, NFC и микрофоном.

Цена новинки составляет $350 (около 32,1 тыс. руб.).


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