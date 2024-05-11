 

Забыть общую историю — Украина массово демонтирует русские памятники

11.05.2024, 15:46, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Памятники и мемориальные доски времён СССР, посвящённые общей истории РФ и Украины, активно демонтируются на украинской территории уже не первый год, но после начала конфликта этот процесс в разы ускорился, отмечает France info. По словам самих украинцев, их стране надо сосредоточиться лишь на своей истории и вычеркнуть оттуда период Советского союза, а Москве и Киеву «лучше забыть общую историю».


AP

Пока РФ празднует окончание Великой отечественной войны, в которой погибли миллионы советских граждан, как русских, так и украинцев, Киев массово демонтирует памятники времён СССР, посвящённые общей истории двух стран, пишет France info. Эти действия начались около десяти лет назад, но явно активизировались после начала военного конфликта.

В одном из парков Киева возвышается Арка Свободы украинского народа. Её название изменилось совсем недавно: до мая 2022 года это была Арка Дружбы народов. У её подножия стояла статуя советской эпохи, прославлявшая союз русских и украинцев, — однако сегодня она превратилась в груду обломков, которые разбирают и отвозят в музей.

21-летний Дмитрий, с которым пообщался французский телеканал, заявил, что эти изменения нужно было внести гораздо раньше: по словам украинца, двум странам необходимо «забыть нашу общую историю». Того же мнения придерживается и Антон Дробрович, директор Украинского института национальной памяти. По его мнению, процесс демонтажа советских памятников позволит украинцам лучше изучить свою историю, а общее прошлое «нужно выбросить на помойку». 

По данным мэрии Киева, сегодня столица находится на завершающей стадии «дерусификации». Около сотни памятников и 200 мемориальных досок вскоре будут полностью убраны из общественных мест, пишет France info.


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