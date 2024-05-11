 

Французские эко-активисты в знак протеста против изменения климата украли и сдали в лом 72 канализационных люка

11.05.2024, 11:33, Разное
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Экологические активисты в Тулузе провели оригинальную акцию против изменения климата – всего за одну ночь они украли 72 канализационных люка и в обмен на денежную компенсацию передали их представителям народа рома в соседнем округе для дальнейшего перераспределения.

Подозреваемые пояснили правоохранительным органам, что это была «дерзкая деконструирующая акция прямого действия». Уже находясь в участке, один из них провёл перформанс, который окончательно убедил полицейских в том, что они имеют дело с художниками – они вызвали уборщицу и отпустили активистов.

«Никакое падение в люк не сравнится с тем, какое падение сейчас переживает наша Земля из-за деятельности человека. Озоновые дыры, слой CO2, вот это всё… Ломайте ноги, а не планету. Экология!» – объяснил прессе один из участников акции.

Мероприятие вызвало большой резонанс – всё больше и больше людей в Европе вступают в ряды экологических активистов. Так, в Гамбурге неизвестные акционисты перераспределили не менее 60 кг медного кабеля, оставив на месте происшествия надпись «Климат, не меняйся». В Баварии, впрочем, попытка устроить аналогичную акцию столкнулась с варварской реакцией местных жителей – экологов-общественников госпитализировали с переломами и ушибами. Прокуратура завела уголовное дело по статье о препятствовании политическим или общественным акциям по мотивам ненависти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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