Meizu 21 Note: Характеристики и цена

Компания Meizu анонсировала скорое появление своего нового смартфона Meizu 21 Note через пост в китайской социальной сети Weibo.

Новинка, Meizu 21 Note, будет иметь схожий дизайн с Meizu 21, и уже раскрыты некоторые ключевые характеристики. Среди них – экран разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Внутри смартфона будет стоять прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 5500 мАч.

Meizu также анонсировала, что новинка будет работать на фирменной прошивке Flyme AIOS, основанной на Android с интеграцией искусственного интеллекта.