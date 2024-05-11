Мнение «аналитика»: О последнем предупреждении кремлёвского инсайдера… Обратный отсчёт пошёл?

Судя по всему, стратегическое решение #Кремль принял. И оно затронет каждого, «спрятаться» не удастся никому. Причём обратный отсчёт уже запущен, а времени остаётся всё меньше.

Об этом вполне внятно и даже несколько буднично сообщил тот, кто явно в курсе, ибо он сам же это решение и проталкивал, продавливал, продвигал всеми способами, не жалея ни сил, ни средств. Можно как угодно относиться к его личности, но…

…такие заявления лучше не игнорировать.

Совсем не случайно, что их озвучивает тот, кто имеет авторитет как в российской политической верхушке, так и у западного истеблишмента. Ещё один внятный «сигнал» Москвы, быть может, финальный.

А что вы успеете сделать за оставшиеся 10 дней?

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