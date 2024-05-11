 

Признание Туска в присутствии НАТО на Украине играет на руку Кремлю

11.05.2024, 0:04, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что по меньшей мере наблюдатели и инженеры НАТО присутствуют на Украине. Для Москвы подобные заявления со стороны глав западных правительств — лакомый кусок. По словам корреспондента немецкого телеканала Welt, российский МИД сразу же подхватил это высказывание, чтобы подчеркнуть, что в конечном счёте именно Запад ведёт против РФ войну руками украинцев.

Глава польского правительства более или менее официально признал, что как минимум гражданские сотрудники НАТО находятся на Украине. Как на это реагируют в Москве?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Дональд Туск сказал, что наблюдатели и инженеры НАТО присутствуют на Украине. Разумеется, здесь это восприняли с огромным удовольствием, в том числе такие высокопоставленные чиновники, как Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Здесь это, конечно, очень на руку, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном итоге это Запад ведёт против РФ гибридную войну, что Запад ведёт войну против РФ руками украинцев. Здесь об этом рассказывается снова и снова. И когда подобные заявления делают главы западных правительств, как сейчас премьер-министр Польши, — это, конечно, лакомый кусок для российской пропаганды.

Кристоф, большое спасибо за информацию из Москвы.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.


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