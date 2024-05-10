Кокетка и жена мафиози: микротренды в макияже глаз на весенне-летний сезон

Дизайнеры и визажисты предлагают нам удивительно креативные решения мейкапа на новый сезон. Экспериментируйте с оттенками, текстурами, графичными элементами – и вы точно создадите запоминающийся весенне-летний лук!

Мы подготовили для вас обзор главных микротрендов в макияже глаз этой весны. Среди них – образ фатальной жены мафиози и очаровательной кокетки.

Яркие и контрастные цвета

Для создания яркого и контрастного макияжа глаз идеально подойдут оттенки, которые находятся друг напротив друга в цветовом круге. Например, сочетание пурпурного и зеленого или синего и оранжевого.

Возьмите яркую пурпурную тень и нанесите ее на все подвижное веко, растушевывая край у основания ресниц. Затем возьмите зеленую тень и проработайте ею складку верхнего века и уголки глаз, создавая контраст.

Для еще большей выразительности образа проведите вдоль линии роста ресниц на верхнем веке ярко-фиолетовую подводку и слегка растушуйте ее. Завершите образ добавлением объемных ресниц.

Такое сочетание контрастных цветов с графичными линиями подводки создаст дерзкий и притягивающий взгляд. Идеально для смелых и ярких натур!

Макияж с использованием блесток металлик

Нанесите кремовую или бежевую тень на все подвижное веко, растушевывая кверху и к внешним уголкам глаз. Затем возьмите тень с металлическим отливом и нанесите ее на центральную часть века, слегка захватывая складку.

Для более драматичного эффекта можно нанести металлическую тень на все веко, фиксируя базовый оттенок только по бровной дуге. Растушуйте центр века круговыми движениями.

Дополните образ тонкой стрелкой подводки или накладными ресницами с переливающимся покрытием. Такой макияж придаст вашему образу загадочности и шарма.

Графичный смоки-айс

Нанесите светлый оттенок на все подвижное веко. Затем возьмите серую или черную тень и проработайте ею складку верхнего века, создавая классическую форму смоки-айса с четкими линиями и углами.

Обязательно протяните темный оттенок до внешних уголков глаз, слегка растушевывая край тени к вискам. Это придаст макияжу завершенность.

Затем аккуратно проведите вдоль линии роста ресниц яркую контрастную подводку. Это может быть насыщенный синий, изумрудный или фиолетовый оттенок.

Мягкие переходы схожих оттенков

Возьмите две-три текстурные тени в похожих оттенках и нанесите самый светлый тон на все подвижное веко. Затем возьмите тень на тон темнее и плавными круговыми движениями растушуйте ею складку верхнего века от середины до внешнего уголка.

После этого добавьте самый темный оттенок той же цветовой гаммы и проработайте им внешний уголок века, слегка вытягивая тень и растушевывая край.

Такой мягкий макияж подчеркнет вашу женственность и добавит образу романтичности.

Образ жены мафиози

Используйте матовые тени в темных оттенках – черный, темно-серый, коричневый с металлическим отливом. Проработайте складку верхнего века темно-серой тенью, растушевывая ее к внешним уголкам глаз. Затем добавьте черный оттенок, углубляя и вытягивая форму классического смоки-айса.

Для большей выразительности образа аккуратно проведите вдоль линии роста ресниц подводку, используя насыщенный оттенок – темно-фиолетовый, холодный черный или графит. Завершите макияж объемными накладными ресницами.

Такое сочетание глубокого смоки-айса с графичными линиями подводки и пуш-ап эффектом ресниц сделает ваш взгляд максимально выразительным и загадочным. Идеальный драматичный образ роковой красотки!

Образ кокетки

Используйте перламутровые тени в оттенках розового золота, нежно-розовом, бежевом и сиреневом. Нанесите светлый оттенок на все подвижное веко. Затем добавьте поверх более темный оттенок той же цветовой гаммы, создавая градиентный переход у внешних уголков глаз.

Дополните макияж пушистыми объемными ресницами, которые откроют взгляд и сделают его игривым. А яркая помада фуксии или кораллового оттенка придаст соблазнительности и завершит флиртующий образ очаровашки.

Такое сочетание невинных пастельных тонов с контрастными акцентами выглядит утонченно и романтично, но в то же время игриво и кокетливо.

Надеемся, что эти идеи вдохновили вас на создание стильных и запоминающихся мейкап-образов на предстоящий сезон! И не забывайте, что макияж – это способ самовыражения и отражения вашего внутреннего мира.