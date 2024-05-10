Рупор кремлевской пропаганды: “Армения. Последняя война”.
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Большой документальный сюжет Наданы Фридрихсон о происходящем в Армении, которую сотрясают очередные протесты. На этот раз против очередной капитуляции Пашиняна сдавшего Азербайджану еще 4 армянских села вместе с населением.
Оппозиция в центре Еревана требует от Пашиняна уйти в отставку, но тот конечно же отказывается.
Аннотация:
После решения Пашиняна передать Азербайджану в рамках делимитации границы 4 села в Тавушской области Армению захлестнули очередные протесты.
Как получилось, что протесты возглавила не оппозиция, а церковь. Как архиепископ Баграт готовил шествие на Ереван. И почему происходящее – это последняя война для Армении.
PS. Мое мнение насчет Пашиняна вы знаете, ничего хорошего армян с ним не ждет.
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Источник: Colonel Cassad
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