 

Рупор кремлевской пропаганды: “Армения. Последняя война”.

10.05.2024, 20:40, Разное
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Большой документальный сюжет Наданы Фридрихсон о происходящем в Армении, которую сотрясают очередные протесты. На этот раз против очередной капитуляции Пашиняна сдавшего Азербайджану еще 4 армянских села вместе с населением.
Оппозиция в центре Еревана требует от Пашиняна уйти в отставку, но тот конечно же отказывается.

Аннотация:

После решения Пашиняна передать Азербайджану в рамках делимитации границы 4 села в Тавушской области Армению захлестнули очередные протесты.
Как получилось, что протесты возглавила не оппозиция, а церковь. Как архиепископ Баграт готовил шествие на Ереван. И почему происходящее – это последняя война для Армении.

PS. Мое мнение насчет Пашиняна вы знаете, ничего хорошего армян с ним не ждет.

Источник: Colonel Cassad


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