Волосы средней длины в стиле Nirvana: особенности ультрамодной стрижки лета а-ля Курт Кобейн

Модницы просто обожают прически на волосы средней длины. А все потому, что это идеальная золотая середина между короткими и длинными локонами, предоставляющая множество вариантов для укладки.

Этим летом возвращается культовый стиль 90-х. Помимо прически Рэйчел из сериала “Друзья” или актрисы Мэг Райан в моду входит стиль музыканта, лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Точнее, его прическа в стиле гранж. Разберем ключевые особенности тренда.

Оптимальная длина

Волосы средней длины доходят максимум до плеч и могут впечатлить даже самых взыскательных модниц. Во многом это зависит от техники стрижки. Красиво, когда волосы доходят до ключицы и внизу имеют ровный срез (как в прическе блант-боб).

В то же время можно сделать многослойную стрижку, дополнить ее челкой и придать ей еще более изысканный вид с помощью аксессуаров. В зависимости от конкретного типа волос стрижки средней длины выглядят совершенно по-разному. В моде и волнистые, слегка растрепанные локоны, и “косматые” стрижки наподобие маллета или “волчицы”. Последние особенно нравятся дерзким и уверенным в себе девушкам.

Особенности прически в стиле Nirvana

Волосы средней длины в стиле Nirvana ассоциируются с повседневным стилем Курта Кобейна. У музыканта была стрижка боб миди-длины с боковым пробором без челки и с легкой волной для придания дополнительного колорита.

Волосы средней длины в стиле Nirvana имеют отчетливую гранжевую нотку. Они помогают в создании нестандартных эксцентричных образов.

Для создания яркого эффекта эпохи гранж рекомендуется, чтобы блондинки осветляли нижние и боковые пряди. Тогда у прически будет дополнительный объем эффект 3Д.

Главное преимущество прически в стиле Nirvana – это универсальность. Она подходит и молодым девушкам, и зрелым женщинам. Многие знаменитости перенимают эту стрижку в стиле гранж.

Например, актриса Эмма Стоун, получившая премию “Оскар” в 2024 году за лучшую женскую роль, часто появляется на публике с прической Nirvana средней длины и получает массу положительных откликов по поводу своих образов.

Советы по укладке

Чтобы сделать прическу как у Кобейна в стиле гранж, понадобится выполнить достаточно простые манипуляции. Вот пошаговая инструкция по укладке:

Вымойте голову, обсушите волосы полотенцем. Не бойтесь с некоторым усилием использовать полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Ваши волосы должны стать пушистыми – не бойтесь эффекта взлохмаченности. Возьмите расческу и сделайте боковой пробор. Он может быть немного неровным. Не пытайтесь провести ровную продольную линию: в этом нет необходимости. Помните о том, что нужно добавить нотку небрежности. Теперь нанесите гель или пенку, чтобы создать эффект мокрых волос. Так волосы Nirvana выглядят более аутентично. Теперь вы можете уложить несколько прядей за ушами, если хотите. Несколько ниспадающих свободно прядей на лицо – это то, что также приветствуется. Таким образом, вам не составит труда скопировать образ культового Курта Кобейна.

Многие модницы интересуются: как часто рекомендуется подстригать волосы? Оптимальный вариант – посещать парикмахера раз в шесть недель.