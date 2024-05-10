Сюрреалистически чистая кожа и ресницы от природы: тенденции в макияже, которые стремительно развиваются в 2024 году

Из-за прошлогоднего тренда “макияж без макияжа” представительницы прекрасного пола и по сей день отдают предпочтение натуральной красоте. Новомодные идеи в сфере мейк-апа также продолжают тенденцию к естественности. Разбираем наиболее популярные в 2024 году.

Придание формы бровям

Если в 90-х и начале 2000-х модницы предпочитали делать тонкие брови-ниточки, то к 2024 году ситуация кардинально изменилась. Теперь в моде – густые естественные брови. Волоски уже никто не выщипывает (по крайней мере, к этому призывают визажисты). Модный тренд заключается в придании формы бровям. Их необходимо расчесывать специальной кисточкой, придавая волоскам желаемое направление, а затем наносить закрепляющий воск. Таким образом форма бровей будет зафиксирована на весь день. Подобный тренд очень для бровей очень хорошо сочетается с естественным неброским макияжем.

Сюрреалистически чистая кожа

Это самое модное направление в тренде макияжа в этом году. Предпочитаете ли вы увлажняющий крем для лица или щелочное масло, вашей коже все равно нужен естественный блеск. Чтобы получить такой сюрреалистичный эффект, воспользуйтесь кремовой тональной основой. С помощью хайлайтера выделите те участки лица, которые должны сиять и блестеть чуть больше, чем другие (например, это могут быть скулы).

Мейк-ап в сине-голубых тонах

Синий цвет будет преобладать в цветовой гамме трендового макияжа в этом году. Вы можете сочетать синие тени для век с глиттером или блеском для создания мерцающего эффекта. Можно также использовать подводку для глаз, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Кстати, помимо синих и голубых тонов, можно также использовать зеленые и изумрудные.

Розовые щечки

Естественный румянец на щеках – тренд, появившийся отнюдь не в 2024 году. Еще в прошлом году в преддверии зимы топовые визажисты утверждали, что такой мейк-ап уверенно входит в моду. Они не ошиблись с прогнозами.

Румяна в виде крема – это тот незаменимый «инструмент», который необходим для создания эффекта естественного румянца на щеках. Плюс такой косметики в том, что они равномерно наносится на кожу. Помните, что перед использованием кремовых румян необходимо обязательно увлажнить кожу лица.

Красные губы

Алые губы – это нестареющая классика. В этом году такой мейк-ап будет как никогда актуален. Не останавливайтесь только на базовых цветах. Вы можете рассмотреть разные оттенки красного, а не только алый. Можете сочетать два цвета в контексте одного макияжа. Например, очертить губы красным контуром, а серединку закрасить розовой помадой. Наносите косметику тонкой кистью. Вы также можете растушевать помаду на губах пальцами.

Ресницы от природы

Вместо того чтобы выбирать наращивание ресниц или использовать накладные, многие девушки инвестируют в уходовую косметику, стимулирующую рост ресниц. Модницы и здесь делают выбор в пользу естественности.

Даже если кого-то природа не наградила густыми ресницами, то всегда на помощь может прийти тушь с эффектом удлинения. Ношение же накладных ресниц – это дополнительный дискомфорт, к которому точно не нужно привыкать.