OpenAI: злоумышленники уже 7 лет выдают украденную нейросеть «Оракул» за новостное агентство

Компания OpenAI заявила, что одно из информационных агентств, работающих в Восточной Европе, предположительно обладает кодом нейросети по предсказанию будущего с рабочим названием «Оракул».

Утечка кода произошла 7 лет назад из-за выключенного брандмауэра Windows у одного из сотрудников.

Нейросеть разрабатывали по заказу агентства DARPA Минобороны США для прогнозирования и анализа сценариев будущих событий в политической и общественной сфере. Её более совершенная версия сейчас работает у заказчика в тестовом режиме.

– Одно из новостных издательств на территории Восточной Европы слишком часто публикует новости с точными предсказаниями ближайших событий. Сначала предполагалось, что это просто активная работа репортёров и широкий пул источников, но когда эти ребята начали публиковать статьи о событиях, которые произойдут через 10-15 лет, мы решили взглянуть на это внимательнее, – пояснил гендиректор компании Эммет Шир.

Произошедшее может стать поводом для введения очередных санкций из-за хакерской деятельности, однако пока в OpenAI намерены «дополнительно изучить ситуацию и изучить риски, к которым она ведёт».

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