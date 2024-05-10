Рупор кремлевской пропаганды: Мишустина утвердили премьер-министром

Михаил Мишустин ожидаемо утвержден премьер-министром России.

За – 375 (ЕР, ЛДПР, СР), против – 0, воздержалось – 57 (КПРФ – основная претензия, игнорирование целого ряда инициатив направленных на реформы в социальной сфере).

В ближайшее время начнут проявляться изменения в составе нового/старого правительства и в ряде других гос.структур.

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