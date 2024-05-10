От ногтей в стиле гранж 90-х до внутрикожных микрокапельных инъекций: последние тенденции индустрии красоты 2024 года

Благодаря стремительному развитию технологий, а также изменению предпочтений и приоритетов людей, рынок красоты постоянно трансформируется. Чтобы идти в ногу со временем и выглядеть стильно, важно знать о самых современных и актуальных трендах.

Далее расскажем о новинках в самых разных сферах – прически и укладки для волос, дизайн ногтей, уход за кожей лица и тела, а также о самых модных тенденциях в макияже.

Уход за кожей

В 2024 году популярность набирает тенденция на упрощение ежедневного ухода за кожей. Все больше людей сокращают количество используемых средств до 3-4 ключевых, отказываясь от длительных многоэтапных процедур. Такой подход получил название “стриминг кожи”. Он позволяет экономить время и деньги, а также минимизировать раздражающее воздействие косметики на кожу.

Кроме того, в 2024 году все более популярными становятся инновационные инъекционные технологии, такие как внутрикожные микрокапельные инъекции. Они позволяют эффективно увлажнять и питать кожу, не нарушая ее естественную форму. Процедуры отличаются высокой результативностью и коротким восстановительным периодом.

Еще одной заметной тенденцией является активный рост сегмента средств для тела: скрабов, лосьонов и сывороток. Все больше внимания уделяется комплексному уходу за кожей не только лица, но и шеи, декольте и других зон. Эта тенденция отвечает стремлению людей выглядеть стильно и ухоженно целиком, гармонично сочетая красоту лица и фигуры.

Макияж

В 2024 году в трендах макияжа будет доминировать нежная натуральная эстетика, вдохновленная оттенками персика. Этот цвет, выбранный главным трендсеттером года Pantone, призван символизировать позитивные эмоции и теплоту взаимоотношений. Поэтому популярность приобретут румяна, тени и блески в персиково-абрикосовой цветовой гамме.

Еще одним заметным направлением станет возвращение эстетики 1990-х с их яркими контрастными образами. Плотные карандаши для бровей, матовые пудры, коричневые и бордовые оттенки губ – это лишь некоторые must-have для макияжа в стиле супермоделей прошлых лет.

Помимо натуральных и ностальгических трендов, актуальными будут смелые эксперименты с цветом. Особенно востребованным станет синий во всех оттенках – от небесно-голубого до ярко-сапфирового. Кроме того, интересным решением является использование контрастной помады, когда верхняя и нижняя губы подчеркнуты разными цветами.

Окрашивание волос

В 2024 году одним из главных трендов в окрашивании волос станут медово-русые оттенки блонд. Благодаря популяризации этого цвета певицей Рианной, мягкие золотистые тона приобретут особую популярность.

Эксперты рекомендуют для создания такого оттенка использовать в качестве базы светло-коричневые или темно-русые натуральные волосы. Это позволит добиться гармоничного сочетания тонов и избежать неестественного результата. Кроме того, медовый блонд идеально подойдет обладательницам светлой кожи с холодным оттенком, а также светлых или средних глаз.

Прически и стрижки

В трендах причесок и стрижек на 2024 год можно выделить два основных направления – это укороченные асимметричные модели и объемные многослойные варианты.

Одним из самых популярных вариантов остается стрижка пикси 1980-х годов с коротким срезом по бокам и сзади, а также длинной челкой, зачесанной набок. Такая прическа придает любому образу остроту и подчеркивает индивидуальность. Ее можно носить как слегка взъерошенной, так и аккуратно уложенной.

Еще одной заметной тенденцией является модель под названием “медуза” с эффектным контрастом длин. Нижняя часть волос остается длинной и плотной, а верхняя укорачивается и приподнимается. Такая прическа позволяет экспериментировать с формой и фактурой, создавая запоминающиеся образы.

Маникюр

В трендах маникюра на 2024 год можно выделить несколько основных направлений. Во-первых, это активное развитие 3D-дизайна с использованием специальных материалов для создания объемных цветочных узоров, геометрических элементов на ногтях. Такая техника придает маникюру креативность и позволяет расширить границы классического нейл-арта.

Еще одним популярным вариантом станет нежный и романтичный «кокетливый» маникюр с использованием пастельных тонов – розового, молочного, персикового. Аккуратные узоры с бантиками и жемчужинками создадут очаровательный образ.

Кроме того, в тренде останутся яркие и смелые решения в духе 90-х. Темные оттенки фиолетового, зеленого в сочетании с красным – то, что нужно для эффектного маникюра в стиле гранж.

Помимо всего этого, популярность сохранит нежный персиковый цвет – вероятно, он станет настоящим хитом 2024 года. Такой оттенок – универсальный, он прекрасно впишется в тенденции минимализма и пастельных тонов, актуальных круглый год.

Благодаря технологическому прогрессу появляются все новые и новые возможности для создания уникальных и стильных образов. Главное – следить за последними тенденциями и не бояться экспериментировать!