 

Sony до конца весны назовет дату выхода God of War Ragnarok на ПК

10.05.2024, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анонс порта игры God of War Ragnarok для ПК запланирован до конца мая. Сообщает об этом авторитетный инсайдер billbil-kun на портале Dealabs.

По словам источника, компания Sony активно готовится к анонсу игры, первоначально выпущенной в 2022 году, для персональных компьютеров. Предполагается, что презентация состоится на PlayStation Showcase 2024, запланированном на май. Однако официальная дата мероприятия пока не разглашается.

Ожидается, что God of War Ragnarok на ПК предложит расширенные настройки графики по сравнению с версией для PlayStation 5. Это компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами hack and slash, разработанная Santa Monica Studio. Она вышла для PlayStation 4 и 5 в ноябре 2022 года.

Предыдущая часть серии, God of War (2018), стала доступна владельцам ПК в 2022 году после первоначального выхода для PS4 в 2018 году. Таким образом, если Sony выпустит новую часть до конца 2024 года, разрыв между релизом эксклюзивов компании на консолях и ПК сократится до двух лет, что, вероятно, будет использовано и при портировании других популярных игр.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Штурмовые роботы на Украине: Россия определила вектор развития военного дела во всем мире

10.05 / OpenAI: злоумышленники уже 7 лет выдают украденную нейросеть «Оракул» за новостное агентство

10.05 / Мнение: Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

10.05 / Тренды и антитренды босоножек на весну: что будет в моде и какие лучше спрятать подальше в шкаф

10.05 / Лаймово-зеленый маникюр – свежий тренд в мире нейл-арта: особенности и самые модные дизайны

10.05 / Сенсорная кнопка захвата: инновация в iPhone 16 и 16 Pro

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области

10.05 / Мнение: Перегруз школьников и радужный саботаж в издательстве

10.05 / Ногти-бабочки – хит весны и лета: особенности и дизайны теплого сезона

10.05 / С V-образным вырезом и не только: трендовые блузки весеннего сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика