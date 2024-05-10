Sony до конца весны назовет дату выхода God of War Ragnarok на ПК

Анонс порта игры God of War Ragnarok для ПК запланирован до конца мая. Сообщает об этом авторитетный инсайдер billbil-kun на портале Dealabs.

По словам источника, компания Sony активно готовится к анонсу игры, первоначально выпущенной в 2022 году, для персональных компьютеров. Предполагается, что презентация состоится на PlayStation Showcase 2024, запланированном на май. Однако официальная дата мероприятия пока не разглашается.

Ожидается, что God of War Ragnarok на ПК предложит расширенные настройки графики по сравнению с версией для PlayStation 5. Это компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами hack and slash, разработанная Santa Monica Studio. Она вышла для PlayStation 4 и 5 в ноябре 2022 года.

Предыдущая часть серии, God of War (2018), стала доступна владельцам ПК в 2022 году после первоначального выхода для PS4 в 2018 году. Таким образом, если Sony выпустит новую часть до конца 2024 года, разрыв между релизом эксклюзивов компании на консолях и ПК сократится до двух лет, что, вероятно, будет использовано и при портировании других популярных игр.