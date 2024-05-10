 

С цепочками и кольцами из титана, золота или серебра: советы, как сочетать серьги с пирсингом в ушах

10.05.2024, 15:45, Разное
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В последние годы стало очень популярно носить серьги в сочетании с пирсингом в ушах. Цель такого совмещения — создать гармоничный образ, соединив украшения так, чтобы они дополняли друг друга и соответствовали общему стилю. Однако это отнюдь не простая задача. В этой статье рассказывается о последних модных тенденциях в этой области и о том, как правильно сочетать пирсинг с серьгами.

Простой вертикальный силуэт на мочке

Один из вариантов — это сочетание сережек-креолов, то есть сделанных в виде колец, с вертикально расположенными друг над другом на мочке элементами пирсинга, размер которого уменьшается от низа к верху. Такая комбинация будет смотреться особенно хорошо, если в украшениях будет присутствовать схожий мотив. Сегодня особой популярностью пользуется пирсинг в форме цветков, звездочек и с камешками.

Пирсинг в раковине

Если у вас имеется прокол в ушной раковине, то вы можете воспользоваться таким женственным вариантом, как пирсинг со стразами или с цирконием. С ним можно сочетать серьги с цепочками — они добавят разнообразия.

Образ в стиле бохо

Для создания модного образа в стиле бохо сочетайте пирсинг с эффектными серьгами из разных материалов. В такой ситуации, чем больше пирсинга, тем лучше! Игриво и очаровательно будут смотреться два колечка, расположенные в разных точках и соединенные друг с другом цепочкой.

Пирсинг козелка

Пирсинг козелка смотрится особенно тонко, элегантно и шикарно, если сочетать пирсинг с небольшими серьгами-кольцами. Наиболее популярными в таком варианте являются украшения из старинного серебра или белого золота.

Выбирайте подходящие украшения в зависимости от места пирсинга

Места пирсинга играют важную роль при выборе украшений. Вот обзор самых популярных вариантов.

Пирсинг козелка представляет собой прокалывание хрящевого бугорка перед ушно-слуховым проходом. Для этой области подойдут «гвоздики» с плоским концом. Кликеры, кольца или вставные лабреты также подойдут лучше всего, если они изготовлены из гипоаллергенного материала.

Спираль — одно из самых популярных мест для пирсинга. Можно выбирать между цепочками и кольцами из титана, золота или серебра. Особенно красиво смотрятся украшения для пирсинга, соединяющие два или несколько отверстий цепочкой.

Раковина. Пирсинг делается в центре ушной раковины. Чтобы защитить это чувствительное место от царапин, можно использовать заглушки и кольца для губ диаметром не более 12 мм. Особенно круто они смотрятся в сочетании с серьгами с подвесками.

Мочка — это абсолютная классика в пирсинге. В последние годы в моде вариант, когда несколько проколов делаются локально, близко друг к другу, и в них вставляется пирсинг в виде одинаковых колечек. Такой выбор отлично сочетается с другими украшениями, например, с серьгами в виде спирали. А также сюда вписываются и многие другие конфигурации сережек, из которых каждый может выбрать что-то по своему вкусу.

Пирсинг в ушах носят и днем, и ночью, поэтому при покупке украшений для него важно обращать внимание на их качество. Они должны не только хорошо выглядеть, но и быть водостойкими, не содержать никеля и не вызывать аллергию.


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