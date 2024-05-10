 

Поясная сумка – горячий тренд весны: как ее стильно вписать в образ

10.05.2024, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поясная сумка, которая становится все более популярной из года в год, продолжает набирать обороты и в 2024-м. Фактически этот аксессуар, который когда-то относили к туристическим, в последнее время претерпел настоящую метаморфозу. Сегодня мы видим все более смелые модели сумок, привлекающие внимание знаменитостей.

Как же правильно носить модную женскую поясную сумку 2024 года и какие модели являются актуальными? Разбираем основные правила.

Какие сумки стоит приобретать

В тренде – сумки, изготовленные из мягкой кожи, неопрена, бархата и замши. Каждое такое изделие подойдет даже к самым смелым нарядам. Приветствуется приобретение сумок из переработанных материалов. Если сами можете сшить аксессуар из старых джинсов, например, то будете настоящей модницей.

Что касается цветов, то в моде яркие цвета, такие как апельсиновый, изумрудно-зеленый и темно-фиолетовый. Но если вы предпочитаете нейтральные оттенки, то можете брать черные, бежевые и коричневые аксессуары.

Переработанные материалы, формы и цвета сделают эту сумку шикарным предметом, который обязательно нужно иметь в 2024 году.

Как стильно носить поясную сумку

На самом деле именно то, как мы носим сумку, имеет решающее значение. На талии (в виде ремня), на плечевом ремне, через грудь или как рюкзак – вариантов бесконечное множество.

Вот почему данный аксессуар является универсальным. Его можно носить практически с любым типом одежды, он сочетается с любым стилем. Поясную сумку надевают даже на струящиеся платья или костюмы, чтобы создать приятный контраст, который оживляет наряды.

Наденьте знаменитый аксессуар на струящиеся платья или костюмы, чтобы создать приятный контраст. Модели сумок с рисунком, которые вызывают фурор, можно носить на бедрах или через плечо. Чтобы оживить свой весенний образ, разрешается сочетать одежду и сумку с разными принтами.

Оптимальные размеры сумки

Оптимальный размер поясной сумки – около 20 см в длину. Таким образом, она остается достаточно легкой и практичной, но при этом не громоздкой. Если вы выберете модель большего размера, тогда носите ее на ремешке через грудь или на спине.

Поясные мини-сумки – отличные аксессуары, которые часто носят в качестве ремня, подчеркивающего наряд.

Причины популярности аксессуара

В первую очередь, решающую роль играет удобство. Сумка позволяет оставить руки свободными, но при этом содержит в себе все, что нужно иметь под рукой. Плюс ко всему поясная сумка добавляет к любому образу нотку шика и изысканности.

Поясная сумка является этой весной оптимальной заменой классическому клатчу. Клатчи в последние годы становятся не так популярны. Они практически вышли из моды, поэтому знаменитости уже редко включают их в свои образы. Поэтому для создания вечерних и парадно-выходных нарядов все чаще используются поясные сумки. Они представлены в разных стилях и дизайнах. Поэтому не составит труда найти тот вариант, который идеально подойдет к выбранной вами одежде.

Поясные сумки также идеально вписываются в концепцию уличного и спортивного стиля. Они идеально подходят для повседневной носки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Штурмовые роботы на Украине: Россия определила вектор развития военного дела во всем мире

10.05 / OpenAI: злоумышленники уже 7 лет выдают украденную нейросеть «Оракул» за новостное агентство

10.05 / Мнение: Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

10.05 / Тренды и антитренды босоножек на весну: что будет в моде и какие лучше спрятать подальше в шкаф

10.05 / Лаймово-зеленый маникюр – свежий тренд в мире нейл-арта: особенности и самые модные дизайны

10.05 / Сенсорная кнопка захвата: инновация в iPhone 16 и 16 Pro

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области

10.05 / Мнение: Перегруз школьников и радужный саботаж в издательстве

10.05 / Ногти-бабочки – хит весны и лета: особенности и дизайны теплого сезона

10.05 / С V-образным вырезом и не только: трендовые блузки весеннего сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика