Поясная сумка – горячий тренд весны: как ее стильно вписать в образ

Поясная сумка, которая становится все более популярной из года в год, продолжает набирать обороты и в 2024-м. Фактически этот аксессуар, который когда-то относили к туристическим, в последнее время претерпел настоящую метаморфозу. Сегодня мы видим все более смелые модели сумок, привлекающие внимание знаменитостей.

Как же правильно носить модную женскую поясную сумку 2024 года и какие модели являются актуальными? Разбираем основные правила.

Какие сумки стоит приобретать

В тренде – сумки, изготовленные из мягкой кожи, неопрена, бархата и замши. Каждое такое изделие подойдет даже к самым смелым нарядам. Приветствуется приобретение сумок из переработанных материалов. Если сами можете сшить аксессуар из старых джинсов, например, то будете настоящей модницей.

Что касается цветов, то в моде яркие цвета, такие как апельсиновый, изумрудно-зеленый и темно-фиолетовый. Но если вы предпочитаете нейтральные оттенки, то можете брать черные, бежевые и коричневые аксессуары.

Переработанные материалы, формы и цвета сделают эту сумку шикарным предметом, который обязательно нужно иметь в 2024 году.

Как стильно носить поясную сумку

На самом деле именно то, как мы носим сумку, имеет решающее значение. На талии (в виде ремня), на плечевом ремне, через грудь или как рюкзак – вариантов бесконечное множество.

Вот почему данный аксессуар является универсальным. Его можно носить практически с любым типом одежды, он сочетается с любым стилем. Поясную сумку надевают даже на струящиеся платья или костюмы, чтобы создать приятный контраст, который оживляет наряды.

Наденьте знаменитый аксессуар на струящиеся платья или костюмы, чтобы создать приятный контраст. Модели сумок с рисунком, которые вызывают фурор, можно носить на бедрах или через плечо. Чтобы оживить свой весенний образ, разрешается сочетать одежду и сумку с разными принтами.

Оптимальные размеры сумки

Оптимальный размер поясной сумки – около 20 см в длину. Таким образом, она остается достаточно легкой и практичной, но при этом не громоздкой. Если вы выберете модель большего размера, тогда носите ее на ремешке через грудь или на спине.

Поясные мини-сумки – отличные аксессуары, которые часто носят в качестве ремня, подчеркивающего наряд.

Причины популярности аксессуара

В первую очередь, решающую роль играет удобство. Сумка позволяет оставить руки свободными, но при этом содержит в себе все, что нужно иметь под рукой. Плюс ко всему поясная сумка добавляет к любому образу нотку шика и изысканности.

Поясная сумка является этой весной оптимальной заменой классическому клатчу. Клатчи в последние годы становятся не так популярны. Они практически вышли из моды, поэтому знаменитости уже редко включают их в свои образы. Поэтому для создания вечерних и парадно-выходных нарядов все чаще используются поясные сумки. Они представлены в разных стилях и дизайнах. Поэтому не составит труда найти тот вариант, который идеально подойдет к выбранной вами одежде.

Поясные сумки также идеально вписываются в концепцию уличного и спортивного стиля. Они идеально подходят для повседневной носки.