 

Представительская LADA Aura внесена в список предметов роскоши, запрещённых к экспорту в недружественные страны

10.05.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представительский автомобиль LADA Aura внесён в перечень предметов роскоши, экспорт которых в недружественные государства запрещён.

Машина позиционируется как служебный транспорт для руководителей среднего звена и личное авто для предпринимателей, ценящих комфорт и премиальность.

Постановление вступает в силу немедленно, поэтому насладиться преимуществами новой модели АО «АВТОВАЗ» смогут лишь те западные чиновники и бизнесмены, которые успели заказать её до 9 мая включительно. Решение о включении LADA Aura в список «санкционных» предметов роскоши принималось после экспертизы, инициированной ФТС.

– В ходе проверки было установлено, что автомобиль позиционируется в VIP-сегменте и обладает рядом характерных признаков премиального транспорта – увеличенное место в салоне с удлинением колёсной базы, электрические автоматизированные механизмы для открывания окон, усиленная безопасность (ограничитель скорости), – говорится в пресс-релизе.

Автоэксперты, опрошенные редакцией, полагают, что это хорошая новость для российских чиновников – сокращение экспортной программы позволит направить больше автомобилей на внутренний рынок и быстрее избавиться от импортного служебного автопарка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / OpenAI: злоумышленники уже 7 лет выдают украденную нейросеть «Оракул» за новостное агентство

10.05 / Мнение: Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

10.05 / Тренды и антитренды босоножек на весну: что будет в моде и какие лучше спрятать подальше в шкаф

10.05 / Лаймово-зеленый маникюр – свежий тренд в мире нейл-арта: особенности и самые модные дизайны

10.05 / Сенсорная кнопка захвата: инновация в iPhone 16 и 16 Pro

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области

10.05 / Мнение: Перегруз школьников и радужный саботаж в издательстве

10.05 / Ногти-бабочки – хит весны и лета: особенности и дизайны теплого сезона

10.05 / С V-образным вырезом и не только: трендовые блузки весеннего сезона

10.05 / Беглый польский судья передал Белоруссии секреты производства карданного вала для трактора «Здыбка-87»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика