Представительская LADA Aura внесена в список предметов роскоши, запрещённых к экспорту в недружественные страны

Представительский автомобиль LADA Aura внесён в перечень предметов роскоши, экспорт которых в недружественные государства запрещён.

Машина позиционируется как служебный транспорт для руководителей среднего звена и личное авто для предпринимателей, ценящих комфорт и премиальность.

Постановление вступает в силу немедленно, поэтому насладиться преимуществами новой модели АО «АВТОВАЗ» смогут лишь те западные чиновники и бизнесмены, которые успели заказать её до 9 мая включительно. Решение о включении LADA Aura в список «санкционных» предметов роскоши принималось после экспертизы, инициированной ФТС.

– В ходе проверки было установлено, что автомобиль позиционируется в VIP-сегменте и обладает рядом характерных признаков премиального транспорта – увеличенное место в салоне с удлинением колёсной базы, электрические автоматизированные механизмы для открывания окон, усиленная безопасность (ограничитель скорости), – говорится в пресс-релизе.

Автоэксперты, опрошенные редакцией, полагают, что это хорошая новость для российских чиновников – сокращение экспортной программы позволит направить больше автомобилей на внутренний рынок и быстрее избавиться от импортного служебного автопарка.

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