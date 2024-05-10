Плавающий френч и расплавленный хром: главные тенденции нейл-арта на весну

Ничто так не поднимает настроение, как красивый маникюр, и этой весной у вас есть множество трендов нейл-арта, из которых можно черпать вдохновение. В моде – главные предметы первой необходимости для кокетки, такие как женственные бантики и жемчуг, а также смелый, блестящий трехмерный металл, и практически для каждой девушки найдется дизайн по душе.

Эти варианты нейл-арта можно персонализировать по вашему вкусу в зависимости от формы и длины ногтей; кроме того, все они обладают элементом адаптивности, на котором при желании можно основываться.

Скорее всего, вы захотите попробовать более одного из этих трендов нейл-арта, поэтому составьте расписание, чтобы показать все выбранные дизайны в этом месяце.

С анималистичными принтами

В этом году мы увидим принты зебры, леопарда, коровы и змеи на всех элементах весеннего маникюра. “Кто не любит анималистичный принт? В моде будут подобные принты на ногтях. Знаменитости уже в восторге от этих образов “, – говорит эксперт по нейл-арту Айрам Шелтон. Эти забавные и броские животные принты, которые, по нашему мнению, могут выглядеть нейтрально, создают забавный и свежий образ. Если вы хотите потренировать свои навыки нейл-арта, вы можете выполнить эти принты дома, но отправиться в салон за безупречным видом тоже будет правильным решением.

Изящные растительные узоры

Нейл-арт из цветов, идеально напоминающий о весне и приближающемся лете, является привлекательным сезонным трендом в маникюре, который стоит попробовать в этом году. Изящный нейл-арт с цветочными мотивами выглядит мягко и романтично.

Хотя цветы, используемые в этом тренде, могут показаться нарисованными, на самом деле это настоящие сухоцветы, запечатанные в прозрачный лак. Если у вас есть навыки, чтобы сотворить это волшебство дома, мы рекомендуем использовать миниатюрные сухоцветы, предназначенные для нейл-арта, а не крупные цветы, которые сначала нужно срезать.

Комбинированный маникюр с абстракцией

Если вам не терпится опробовать несколько трендов и вы просто не можете заставить себя остановиться на чем-то одном, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать несколько дизайнов сразу. Комбинированный маникюр с различными дизайнами и цветами помогает выйти на новый уровень. В этом стиле бесконечно много вариантов, и вы определенно можете включить один или несколько трендов весеннего нейл-арта-2024. Например, анималистичные принты и бантики или хромированные 3D-ногти с цветочным рисунком.

Трехмерный расплавленный хром

Тенденция на такой маникюр вернулась после небольшого перерыва, что говорит о ее влиянии и популярности. На этот раз мы наблюдаем забавное сочетание металлика и других тенденций, таких как трехмерные образы, абстрактные дизайны и настоящее мастерство, доведенное до совершенства каждым движением.

Плавающий френч

3D-хромированные акценты подчеркивают современный французский стиль. Детали на кончиках добавили свободного дизайна. Такой маникюр подойдет для создания образа деловой женщины в поисках любви.

Изящные и женственные бантики

Если перенести балетную моду в маникюрный салон, бантики станут идеальным женственным дополнением к вашему изящному и простому маникюру. Розовые, нежно-белые и даже лавандовые оттенки – все это выдвигает эту эстетику на первый план, придавая ей неповторимый шик. Немного клея для ногтей удержит аксессуары, такие как бантики или жемчуг, и их можно легко создать в домашних условиях.

Маникюр с “таинственной аурой”

Aura nails (маникюр с “таинственной аурой”) – это тренд на воздушные и мягкие ногти. В этом образе есть нотка загадочности, и маникюр может быть выполнен любым цветом. Для весны вы можете выбрать пастельно-розовый или желтый, но маникюр aura также поражает более темными, капризными цветами. Градиент на ногтях действительно выглядит эффектно и помогает в создании образа роскошной женщины.