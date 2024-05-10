Романтичная V-образная челка и объемный боб с косичками: 10 элегантных готических стрижек и причесок

Готические прически всегда были пленительным сочетанием эпатажности, элегантности и свободы самовыражения. В них легко совмещаются мрачность и изысканность. Короткие, длинные, вьющиеся или прямые волосы – образ в готическом стиле непременно подчеркнет вашу индивидуальность. В сегодняшней подборке мы собрали десять потрясающих готических причесок, адаптированных для различных типов волос. Можете выбрать ту, которая вам по душе.

Готическая “детская” челка

“Детская” челка – это смелое заявление, придающее яркую и нетрадиционную атмосферу. Эта ультракороткая челка располагается над бровями, обрамляя лицо дерзким, но элегантным образом. Они добавляют нотку загадочности и изысканности, идеально дополняя как длинные, так и короткие прически.

Традиционная готика

Традиционная прическа в данном стиле, основанная на классических готических элементах, представляет собой пленительную смесь винтажного гламура и бунтарского колорита. В этом стиле обычно используются объемные, уложенные замысловатыми волнами или локонами волосы, излучающие ощущение таинственности и очарования, напоминающие о самых культовых образах готической эстетики. Традиционная прическа в готическом стиле воплощает неподвластную времени элегантность, сочетая в себе мрачное, загадочное очарование традиционной готической моды.

Романтичная V-образная челка

Для тех, кто ищет более мягкий, но безошибочно готический образ, романтическая V-образная челка – идеальный выбор. Эта нежная челка элегантно обрамляет лицо, добавляя нотку причудливости и романтики любой прическе, особенно в сочетании с длинными ниспадающими локонами.

Объемный боб с косичками

Как насчет этого объемного каре с косичками, которое переосмысливает классическую прическу каре с готическим оттенком? В этом остром, но игривом образе боб до подбородка сочетается с объемными закрученными косичками, создавая разительный контраст, воплощающий одновременно изысканность и бунтарство.

Пастельные готические пучки

Любите пастельный готический стиль? Попробуйте эти пучки, которые предлагают уникальное сочетание мягкости и темной элегантности. Не забудьте дополнить их макияжем в пастельно-готическом стиле, это будет потрясающе!

Остроконечная готическая “кефаль”

Колючая готическая “кефаль” – смелый и нетрадиционный выбор для тех, кто ищет эффектный образ. Эта прическа состоит из коротких колючих прядей на макушке и по бокам, которые каскадом переходят в более длинные, струящиеся по спине, создавая поразительный контраст, воплощающий суть готического бунтарства.

Локоны, обрамляющие лицо

Они создают универсальный и непринужденно шикарный готический образ. Эти длинные, распущенные локоны мягко обрамляют лицо, придавая объем и глубину любой прическе. Они излучают ощущение загадочности и элегантности, усиливая общее очарование.

Элегантная пикси

Далее следует очень смелый стиль с культовой темной женственностью! Это короткая стрижка пикси с готическим акцентом. Лучшей стрижки для вьющихся волос вы не найдете! Эта короткая и изящная прическа воплощает смелое заявление, демонстрируя энергичный и уверенный характер, сохраняя при этом элегантный и утонченный внешний вид.

Волнистый боб с ровным срезом

Такая прическа — это поистине сочетание простоты и элегантности. Эта изящная прическа длиной до плеч с нежными волнами, которые излучают тонкий, но пленительный готический шарм, создает изысканный образ, подходящий для различных случаев. Боб одной длины нужно укладывать и поддерживать, а для придания готического направления просто покрасьте волосы в яркий оттенок.

Стрижка Cybergoth Jellyfish

Это футуристическая и авангардная прическа, раздвигающая границы традиционной готической эстетики. Эта резкая асимметричная стрижка включает в себя слои ярких неоновых волос, уложенных так, что они напоминают щупальца медузы, создавая визуально эффектный и неповторимый образ.

Вместо заключения

Готическая эстетика всегда подчеркивает индивидуальность, предлагая широкий выбор вариантов для выражения личного стиля и изюминки. От смелых стрижек до замысловатых укладок – эти десять элегантных готических причесок подходят для любой длины и типа волос, сочетая темное очарование и изысканность, которые определяют суть готической моды. Пусть ваши волосы станут основой для вашего самовыражения, поскольку каждый тип готического стиля несет в себе уникальную историю уверенности и изысканной элегантности.