Речь Путина в День Победы сказала корреспонденту Welt, что конфликт в Украине будет продолжаться

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Конфликт на Украине будет продолжаться, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, в речи президента РФ по случаю Дня Победы не прозвучало готовности к компромиссам: РФ намерена установить полный контроль над четырьмя оспариваемыми областями. Более того, аппетиты Москвы могут возрасти в зависимости от успехов российских войск на поле боя.

Итак, даёт ли речь Путина какие-то намёки на дальнейшее течение войны? Что означает для этой ситуации сегодняшний день?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Эта война, к сожалению, будет продолжаться — мы это слышим снова и снова от Владимира Путина: сегодня, в День Победы над нацистской Германией, а также недавно на инаугурации российского президента, когда он вступил в свой пятый срок. Тут нет никакой готовности к компромиссу. И я думаю, сейчас есть, говоря очень приблизительно, минимальная цель, которой русские хотят достичь в любом случае, — это привести под свой полный контроль четыре украинские области, которые они заняли в 2022 году.

Однако также может случиться и такое, что аппетиты возрастут, что они захотят завоевать также Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря. Также может быть, что сюда же пойдут Харьков и Сумы, чтобы создать своего рода буферную зону между Украиной и исконно российской территорией — чтобы тем самым лучше защищать, к примеру, Белгород, который постоянно находится под украинскими обстрелами. Всё это ещё неясно. Всё это зависит от успехов русских на поле боя, если смотреть на ситуацию с российской точки зрения.

Дата выхода в эфир 9 мая 2024 года.