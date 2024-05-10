 

Речь Путина в День Победы сказала корреспонденту Welt, что конфликт в Украине будет продолжаться

10.05.2024, 12:46, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Конфликт на Украине будет продолжаться, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, в речи президента РФ по случаю Дня Победы не прозвучало готовности к компромиссам: РФ намерена установить полный контроль над четырьмя оспариваемыми областями. Более того, аппетиты Москвы могут возрасти в зависимости от успехов российских войск на поле боя.

Итак, даёт ли речь Путина какие-то намёки на дальнейшее течение войны? Что означает для этой ситуации сегодняшний день?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Эта война, к сожалению, будет продолжаться — мы это слышим снова и снова от Владимира Путина: сегодня, в День Победы над нацистской Германией, а также недавно на инаугурации российского президента, когда он вступил в свой пятый срок. Тут нет никакой готовности к компромиссу. И я думаю, сейчас есть, говоря очень приблизительно, минимальная цель, которой русские хотят достичь в любом случае, — это привести под свой полный контроль четыре украинские области, которые они заняли в 2022 году.

Однако также может случиться и такое, что аппетиты возрастут, что они захотят завоевать также Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря. Также может быть, что сюда же пойдут Харьков и Сумы, чтобы создать своего рода буферную зону между Украиной и исконно российской территорией — чтобы тем самым лучше защищать, к примеру, Белгород, который постоянно находится под украинскими обстрелами. Всё это ещё неясно. Всё это зависит от успехов русских на поле боя, если смотреть на ситуацию с российской точки зрения.

Дата выхода в эфир 9 мая 2024 года.


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