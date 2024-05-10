Денис Мантуров останется вице-премьером, но покинет пост главы Минпромторга

Денис Мантуров сохранит свою должность вице-премьера, но покинет руководство Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, которое он возглавлял в течение 12 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций.

Издание утверждает, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов может занять место главы Минпромторга, по мнению двух источников издания.

Один из осведомленных источников отметил: “Это логичное и ожидаемое кадровое решение. При этом обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится”.

Денис Мантуров был назначен на должность вице-премьера РФ летом 2022 года. Это решение было принято при увеличении числа вице-премьеров отдельным указом главы государства. Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства министра промышленности и торговли.