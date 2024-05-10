Мнение: Как выживает в России средняя семья с тремя детьми

Пять лет назад мой читатель, пожелавший остаться анонимным, озаботился накоплением денег на сытную пенсию (ссылка). На пенсию государственную герой статьи особо не рассчитывал и, на мой взгляд, правильно делал. Государство выдаёт пенсии не для того, чтобы вознаградить граждан за работу, а для того, чтобы никто не умер с голоду. Поэтому тем, кто пахал, как лошадь, платят не особо больше, чем тем, кто работал мало или не работал вообще.

В 2022 году читатель рассказал о своём прогрессе — на тот момент ему удалось довести будущую пенсию до 93 тысяч рублей в месяц на двух человек. Для этого он вложился в недвижимость и закидывал деньги на биржу, а также пополнял счёт в негосударственном пенсионном фонде (ссылка).

Сейчас читатель прислал обновление своей истории. Если коротко — купил ещё одну квартиру в ипотеку, суммарный доход семьи превысил 200 тысяч рублей. На жизнь и на выращивание трёх детей хватает, а будущая пенсия ожидается теперь на уровне 143’800 рублей. Отцу семейства сейчас 42 года, жена на два года младше. Детям 14, 12 и 4 года.

Вот подробности (цитирую из письма):

1. Счета у брокеров я обнулил в марте 2023 года, переложил деньги в семейную ипотеку (на тот момент продление ипотечной программы было не очевидно, а вот повышение первого взноса уже было озвучено, в мае 2023 я вскочил в последний вагон). Взял готовую студию в доме со сдачей в июле 2023 года. Сейчас я уже отремонтировал студию полностью своими силами от А до Я. Некоторые вещи делал впервые, поэтому не без огрехов, но в целом качество ремонта вполне приемлемое.

На материалы ушло около 140 тысяч, плюс 25 тысяч на кухню, плюс дополнительный профессиональный и не очень инструмент обошёлся ещё примерно в 100 тысяч. Инструмент не совсем правильно вписывать в эту статью расходов, но без ремонта я бы такой покупать не стал. Для сравнения, ремонт «под ключ» силами гастарбайтеров предлагали за 300 тысяч, это уже с материалами.

Сейчас студию я уже сдаю. Суммарный доход от сдачи моей недвижимости — 53 тысячи в месяц до налогов.

2. Брокерский счет снова начал наполнять, там уже около 40 тысяч рублей. Откладываю примерно 8-10 тысяч рублей в месяц, то есть «излишек». Есть возможность откладывать больше, но нет желания.

К концу года планирую снова наполнить брокерский «пенсионный» счёт до уровня марта 2023, когда я снял с него деньги на покупку квартиры.

3. Купить студию удалось благодаря уклонистам-перебежчикам — резко вырос спрос на инженерные специальности, в итоге доход по месту работы у меня вырос к 2022 году в четыре раза без смены места работы, а жена поменяла работу и её зарплата почти удвоилась. Когда мы с женой выйдем на пенсию, государство будет платить (в ценах 2024 года) мне — 35 тысяч, жене — 22,5 тысячи.

4. Счет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) я закрыл вместе с брокерским счётом без штрафа по налогам, ибо вычет не получал. Возможно, войду в программу долгосрочных сбережений, пока что ещё обдумываю её. Если решусь, на пенсии буду получать около 18 тысяч рублей в ценах 2024 года.

5. Итого в наличии 50’800 рублей от сдачи квартир, 60’000 — ожидаемая государственная пенсия, около 15’000 с вложений на брокерских счетах (считаю из расчёта в 4%, как положено по методике Т.П.Р.У.). Предположительно, еще около 18’000 с Программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Итого 143’800 в месяц (в ценах 2024), из которых уже гарантировано 76’800 — это государственная пенсия, которая нам причитается через 20 лет исходя из наших взносов, и деньги от сдачи квартир.

6. Ставки ЦБ сейчас высокие, поэтому ипотечные кредиты досрочно не выплачиваю, тем более с них получаются вычеты. Закрыть ипотеки планирую в 2030-2035 году. Суммарная долговая нагрузка — 36 тысяч рублей, суммарный долг по ипотеке — 1.2 млн под 8% и 4.1 млн под 5.7%.

7. Дальше собираюсь скопить «подушку» наличными, чтобы в случае чего хватило на жизнь в течении полугода, потом досрочно закрывать ипотеки, расходуя на эти цели деньги со сдачи квартир. Избыток буду отправлять на брокерские счета, а если ставка по кредитам упадёт до 6-10%, то на погашение ипотек.

8. Суммарный доход семьи на 2024 год (я, жена, трое детей) превысил 200 тысяч, из которых траты:

— ипотеки: 36’000;

— коммунальные платежи: 5000 летом, 8000 зимой, минус 1200-1800 региональная компенсация многодетным;

— связь/интернет: 3000;

— кафе семьей раз в пару недель: 10’000-12’000;

— транспорт: 6000;

— еда: около 60’000;

— сигареты: около 10’000;

— дополнительные занятия и кружки для детей: около 25’000.

Остальные средства делим примерно поровну на 4 категории

— здоровье (зубы, плановые и не очень медицинские вопросы);

— кубышка и пенсия;

— «хотелки»;

— повышение уровня жизни.

Машине уже скоро 15 лет, в будущем придётся задуматься о замене, что тоже приходится учитывать в планировании.

9. Значимый вклад в доходы вносит поддержка многодетности и налоговые вычеты. Я с 2012 года получаю различные налоговые вычеты и, с момента рождения третьего ребенка, пользуюсь правом бесплатной парковки в центре Петербурга. Получаю субсидию на оплату коммунальных услуг, бесплатные обеды для детей в школе, субсидии на школьную форму, бесплатный проезд для детей в транспорте. Каждый пункт по отдельности почти не заметен, но в целом в месяц получается ощутимая сумма: около 15’000 экономии. Также радуют скидки и бесплатные билеты в музеях, театрах, центрах досуга (например, в Петродворце).

10. Общий налоговый вычет по недвижимости составил около 600 тысяч рублей. Материнский капитал — 408 тысяч, городской материнский капитал — 150 тысяч, погашение ипотеки за третьего ребенка — 450 тысяч. Итого около 1,5 млн рублей накопленным итогом (сумма продолжает расти).

Добавлю от себя, что письмо выше — опыт отдельно взятого читателя, а не моя личная инвестиционная рекомендация. К примеру, вкладывать в негосударственные пенсионные фонды я бы не стал ни рубля, так как не верю им, а демографическая ситуация заставляет меня предполагать, что большие пенсии через 25+ лет государство платить сможет навряд ли: работающих не хватит. Акции и квартиры — другое дело. Лучше иметь квартиры в собственности и акции на бирже, чем не иметь.