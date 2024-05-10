Комментатор Садоков поделился ожиданиями от боя Дацика и Тернера

Спортивный комментатор Александр Садоков пояснил о предстоящем поединке между российским бойцом MMA Вячеславом Дациком и ирландцем Шоном Тернером, который запланирован на 24 мая. Он отметил, что характер Дацика останется неизменным, что гарантирует зрелищный поединок, полный эмоций и напряжения.

Согласно Садокову, оба бойца известны по участию в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Тернер продемонстрировал отличный поединок с российским боксером Кевином Джонсоном, соблюдая нетипичные для себя правила. В своем комментарии он выразил уверенность в том, что Тернер покажет свою лучшую форму в поединке с Дациком.

Садоков также отметил, что Дацику будет непросто, так как он длительное время не появлялся на ринге из-за травмы руки. Однако он выразил надежду на то, что боец вернулся в форму и сможет показать свой лучший бой.

В преддверии боя смешанных единоборств боец Сергей Калинин высказал мнение, что Дацик сможет отправить Тернера в нокаут, опираясь на свою нестандартную технику, которая делает его непредсказуемым соперником для многих.

Напомним, что поединок между Дациком и Тернером состоится 24 мая в подмосковной Балашихе в рамках вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям.