 

Мнение «аналитика»: О кардинальном решении Путина… Не ждали?

10.05.2024, 9:00, Разное
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Вы только посмотрите на лицо экс-президента и экс-премьера Дмитрия Медведева! Оно говорит о многом…

А начавший свой новый президентский срок с «мхатовской» паузы Владимир #Путин опять подтвердил свою репутацию мастера сложных оперативных комбинаций. Сколько было прогнозов, инсайдов, «сливов»… Но по большей части — в молоко, как теперь оказывается.

И правда ведь, никто не ожидал… что кандидатуру на пост премьер-министра Владимир Путин внесёт в Госдуму в «спецоперационном» стиле — в пять утра по московскому времени. Из-за чего многим важным людям пришлось поломать свой график выходного дня.

А всё для того, чтобы переназначить Михаила Мишустина вторым по статусу человеком в государстве. Интрига, однако!

Сейчас лоханувшиеся инсайдеры с умным видом рассуждают, что же может означать такая многоходовочка: сначала нарочитый тайм-аут, а затем стремительная отправка фельдъегеря со срочной депешей в неурочное время. Одни пишут, что это связано с неожиданно острыми разногласиями в «ближнем круге», урегулирование которых потребовало дополнительного времени для «консультаций». Другие уверяют, что это сигнал перевода властей всех уровней на «мобилизационный» режим работы, когда государственным мужам придётся быть, как пионерам, всегда готовыми. Третьи считают, что такой заход якобы повышает аппаратный статус предложенной кандидатуры…

А может, он просто развлекается таким незатейливым способом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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