 

Названы ключевые моменты законопроекта о регулировании работы маркетплейсов

10.05.2024, 8:35, Разное
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Правительство РФ ведет работу над законопроектом, который затронет множество аспектов функционирования маркетплейсов. Инициативу озвучил Максут Шадаев, и.о. главы Минцифры, выделяя роль министерства экономики и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в его разработке.

Законопроект будет масштабным и охватывать различные сферы, такие как логистика, распространение услуг в регионах, а также регулирование трудовых отношений на площадках.

Банки высказали опасения относительно условий оплаты на маркетплейсах, признавая их преимущества, но указывая на необходимость контроля операций. Особенно обеспокоены они скидками, предлагаемыми онлайн-ретейлерами при оплате через собственные финансовые структуры, что, по их мнению, создает неравные условия конкуренции.

Эксперты также обсуждали возможные сценарии отказа маркетплейсов от возврата товаров.


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