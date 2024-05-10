 

Неизвестное существо убило за раз 17 коз и овец, нанеся один прокол в шею

10.05.2024, 7:14, Разное
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В начале мая 2024 года в районе мексиканского города Нуэво-Ларедо владелец ранчо обнаружил 17 своих коз и овец мертвыми в загоне.

Всего там находилось 20 животных, но трое еще дышали, когда хозяин утром пришел кормить их. Животных пришлось усыпить из гуманности. Все убитые животные были обнаружены лежащими без видимых ран на теле, а одно и вовсе лежало головой в тазе-кормушке, как будто смерть застала его внезапно, когда животное ело, и убило его мгновенно.

Рядом с телами также нет следов крови и сообщается, что тела животных полностью целы. То есть то, что их убило, даже не грызло их и не питалось их мясом. Первоначально владелец ранчо посчитал, что на животных напали койоты, но оказалось, что единственной раной на теле у каждой убитой овцы и козы был лишь аккуратный прокол на шее. А все конечности у животных были в целости, при том, что собаки, койоты или волки при нападении на копытных, часто кусают их за ноги.

Сообщается, что ничего подобного в этом районе Мексики раньше никогда не фиксировали. В местных соцсетях уже пошли разговоры о чупакабре.


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