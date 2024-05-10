Мнение: Это не фальсификации – это коррективы!

Пишут, что из “В бой идут одни старики”, как и ожидалось, вырезали “Мы над моей Украиной дрались”. Я удивляюсь, почему всю роль комэска Титаренко не вырезали целиком. Или не переозвучили, чтобы голосом Леонида Быкова Титаренко говорил “Как я не люблю Бандеру!” И так еще раз пять – на разные лады.