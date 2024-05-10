Мнение: Это не фальсификации – это коррективы!
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Пишут, что из “В бой идут одни старики”, как и ожидалось, вырезали “Мы над моей Украиной дрались”. Я удивляюсь, почему всю роль комэска Титаренко не вырезали целиком. Или не переозвучили, чтобы голосом Леонида Быкова Титаренко говорил “Как я не люблю Бандеру!” И так еще раз пять – на разные лады.
Источник: Размышления вольного социолога
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