Гламурные локоны, месси-боб и асимметричная челка: летние прически и стрижки для женщин, которые сделают на 5 лет моложе

Чтобы выглядеть моложе, не обязательно сразу прибегать к таким радикальным методам, как ботокс. Правильный макияж и прическа могут мгновенно убавить вам возраста. Предлагаем вам взглянуть на галерею самых красивых летних причесок для женщин, которые помогут вам почувствовать себя на 5 лет моложе.

Длинная челка

Длинные волосы в стиле 80-х с пробором по центру и челкой — идеальная прическа для молодых. На главном фото слева мы видим французскую журналистку Александру Голованофф, 53 лет, которая добавила текстуры длинным волосам с помощью геля для завивки.

Небрежный пучок

На главном среднем снимке сияет чешская топ-модель Ева Герцигова (51 год). Ее волосы, небрежно собранные в небольшой низкий пучок, подчеркивают красоту ее шеи.

Волны в стиле семидесятых

В стиле семидесятых на главном левом снимке перед нами предстает Оливия Палермо, дизайнер из США, которой 38 лет. Лучше всего такая прическа получается с помощью щипцов для завивки. Разделите волосы на широкие пряди, закрутите их так, чтобы они доходили до ушей, и дайте им остыть.

Нежные волны

Нежные волны по бокам и длинная косая челка создают образ молодой девушки у блогера Ханнели Мустапарты, 41 год. Применение пены для объема на кончиках волос привносит динамику.

Гламурные локоны

Голливудская актриса и певица Зои Дешанель, 44 года, слегка приподняла волосы на затылке и завила их с помощью щипцов. В результате получился удивительно женственный, но при этом задорный образ.

Глубокий боковой пробор

Американская модель Элеттра Видеманн, 40 лет, выглядит молодо и свежо с прической в стиле гарсон. От глубокого бокового пробора волосы на макушке гладко зачесаны на правую сторону и закреплены лаком.

Светлые блики

Дайан Крюгер, 47-летняя актриса, выглядит так, словно только что вернулась из отпуска. Ее кожа сияет, а на лице играет улыбка. Чтобы подчеркнуть эту красоту, на лоб актрисы нанесен специальный спрей. А волосы слева аккуратно заправлены за ухо.

Объем XXL

Если у вас такие же прекрасные натуральные локоны, как у 42-летней певицы Бейонсе, то вы тоже можете показать их во всей красе. Для этого сначала распушите их, нанеся на них стайлер, разделите на прямой пробор, а затем завейте при помощи толстой плойки.

Ретро-образ из восьмидесятых

Когда 44-летняя американская актриса Кейт Хадсон не появляется на красной дорожке, она предпочитает простую укладку. Ретро-образ с центральным пробором и длинными волнами создает мягкий эффект.

Сплошные завитки

Джейн Фонда, которой уже 86 лет, знает секрет, как вернуть время вспять! По ее примеру вы можете сделать омолаживающий ступенчатый боб. Чтобы придать ему объем, высушите волосы феном, начиная от корней и двигаясь к кончикам, используя круглую щетку. Для дополнительной фиксации используйте легкий лак для волос.

Волнистая стрижка пикси

С помощью геля для укладки 41-летняя обладательница премии «Оскар» Энн Хэтэуэй приводит в порядок стрижку пикси. Для этого достаточно намотать пряди на пальцы и закрепить их заколками.

Изящный стиль

Это идеальная летняя прическа! Пышная косая челка придает стильный вид классическому бобу 32-летней блогерши Эллы Кэтлифф. Сыворотка для выпрямления волос обеспечивает им сияющую гладкость.

Платиновый оттенок

44-летняя певица Робин в элегантном образе, созданном в стиле платиновой гарсон, привлекает всеобщее внимание. Укладку она делает, используя только воск в передней части.

Истинная леди

Фарфоровая кожа, красные губы и элегантный гламурный образ Эмили Дешанель, которой 47 лет, действительно выглядят как источник молодости. Чтобы ваша прическа оставалась аккуратной и волосы не выбивались из нее, не забудьте использовать выпрямляющий лосьон.

Спиральные завитки

Скарлетт Йоханссон, которой сейчас 39 лет, предпочитает укладку с сужающимися завитками, напоминающими штопор. Для создания такой прически нужно сначала разделить волосы прямым пробором и завить кончики щипцами. Когда локоны остынут, следует обработать каждую прядь моделирующим кремом.

Месси-боб

Ступенчатый боб Миранды Ламберт, 40-летней певицы, имеет облегающую форму в верхней части и завивается только с одной стороны. С помощью объемного мусса прическа становится еще более пышной.

Медно-рыжие волосы

Этот оттенок цвета делает лицо актрисы Эммы Стоун, которой 35 лет, сияющим. Ее укладка проста: она наносит спрей для объема и позволяет длинным волосам высыхать естественным путем, без использования фена.

Игривая челка

Светло-рыжие пряди и игривая косая челка возвращают время вспять для голливудской дивы Джулии Робертс, 56 лет. Для создания такой прически нужно лишь слегка завить челку и заколоть волосы на затылке в низкий пучок.

Тугая коса

34-летняя актриса Хайден Панеттьери сначала заплетает волосы вдоль линии роста волос и шеи, а затем собирает их по бокам в тугую косу, которая доходит до уровня плеч.

Ступенчатая стрижка и косая челка

Наоми Уоттс, актриса, которой уже 55 лет, делится своим секретом красоты. Для создания объема волос нужно использовать пену и наносить ее на влажные волосы. Затем следует высушить волосы феном с круглой щеткой, чтобы достичь желаемого результата.

Пикси с бахромой

У 39-летней актрисы Киры Найтли волосы уложены в аккуратную, но стильную прическу. Чтобы ее повторить, нанесите на влажные волосы средство для завивки и высушите их феном. Затем уложите челку на лицо с помощью круглой щетки.