Мнение: Сериал Фоллаут: начало новой эпохи

С Днём Победы, друзья! Победили Германский Рейх, справимся и с Американским. Но, надеюсь, на этот раз без прямого военного столкновения, а косвенно — экономически, пропагандой, через колониальные войны и, желательно, на вторых ролях. Примерно так, как условная Канада победила в 1991 году СССР.

Сами американцы тем временем выпустили сериал Фоллаут, который бьёт рекорды по просмотрам, и превзошёл уже по популярности даже отечественное «Слово пацана». Сериал показывает Америку до и после ядерной войны, так что нам это на руку: жителям США полезно лишний раз вспомнить, что у России 4500 ядерных боеголовок, что больше, чем у любой другой страны мира, и чего хватит, чтобы раз десять прокрутить американцам Фоллаут в режиме полного погружения.

Я не люблю современное американское кино, однако Фоллаут я проигнорировать не смог: сериал снят по легендарной компьютерной игре, на которой я вырос, и некоторые части которой я с удовольствием проходил несколько раз.

Против ожидания, повестки в сериале было мало — примерно на уровне 2005-2010 года. Американские «ультраправые» жалуются, что главные пары в сериале разноцветные, как будто любовь белого парня и белой девушки — это расизм. Также они пишут, что белые мужчины в сериале или трусы, или злодеи, а если нет, то сценаристы немедленно их убивают. Исключением является только один славный парень с характерным крупным шнобелем, и это исключение вызывает у американских «ультраправых» особую боль.

«Сильных и независимых женщин» в сериале некоторый избыток, но тут надо отдать сценаристам должное — раскидывать здоровых мужиков голыми руками у них не получается, мышечной силы не хватает.

Ни транспондеров, ни голубцов я пока что в кадре не видел, хотя и досматриваю уже седьмую серию, то есть близок к поглощению стартового сезона. Некая короткостриженая особа как-то странно вела себя в первой серии, однако пока не доказано обратное, я буду считать её (или его) нормальной.

Повторюсь, по меркам 2024 года это пустяки, 20% от стандартной дозы. Скажу больше: старая добрая Америка «улучшенных 1960-х», где мужчины ездят на мощных автомобилях и курят в кадре, а женщины ходят в красивых платьях и режут торты, показана так насыщенно, так привлекательно, что там реально хочется жить. Мой костюм химзащиты в ремонте, так что я не смотрел отзывы на сериал на Реддите, однако я подозреваю, что пробуждённые активистки нашли его недостаточно политкорректным.

Теперь, когда мы замерили повесточный фон, можно выключить счётчик Гейгера и перейти к собственно сериалу.

Ещё недавно я скептически относился к фильмам по видеоиграм, так как считал подходящим источником вдохновения только книги.

Игра по книге — это нормально, при этом хорошая книга, такая как «Ведьмак», может вытянуть посредственный геймдизайн, как это и случилось с одноимённой серией культовых игр. Фильм по книге — тоже нормально, и, чтобы не перечислять бесчисленные примеры старых шедевров, я просто упомяну «Крёстного отца».

Книги по фильмам запредельно плохи, ни одной хотя бы удовлетворительной книги по фильму я не знаю.

Игры по фильмам не так безнадёжны, и я признаю за ними право на существование, однако в мой личный список достойных видеоигр, который состоит из нескольких десятков позиций, игры по условному «Гарри Поттеру» не входят.

Книги по играм бывают хороши, тут я упомяну «Линию грёз» Лукьяненко, действие которой разворачивается во вселенной «Мастер оф Орион». Книги по игровой вселенной Вархаммер — отдельное большое явление, которое ценят даже читатели, принципиально не играющие в игры.

Наконец, фильмы по играм я считал до последнего времени или одноразовой халтурой для стрижки фанатов, или шуткой, как «фильм» по игре «Сапёр» (ссылка). Недавно, правда, вышел фильм по Тетрису, но там про историю борьбы за авторские права, а не про складывание падающих тетрамино в стакан. В любом случае, фильм про Тетрис я смотреть не хочу, так как создатель игры, Алексей Пажитнов, опустился за годы жизни в США до уровня «мне стыдно быть русским» (видео).

Сериал Фоллаут — нечто совершенно иное. Это не «продукт игросодержащий», в котором где-то сбоку упоминается собственно игра, а полноценный перенос игровой вселенной в киноформат. Все механики, от стимпаков до силовой брони, работают именно так, как должны. Сценаристы пошли дальше простого копирования, они продумали многие недостающие детали игрового мира. Во время просмотра я много раз восклицал: «ах, так вот как оно на самом деле устроено!». К примеру, в ходе игры мы постоянно находим и даже едим местные блюда типа шашлыка из игуаны или сахарных бомб, а в фильме нам показывают предельно наглядно, как постядерная еда выглядит «в реальности». Также становится ясно, как надевается компьютер-браслет Пип-Бой, как выглядят убежища, и как восстанавливают здоровье медицинские препараты. Проведу аналогию: это как если бы мы посмотрели видеозапись с участием Моны Лизы, знакомой нам ранее только по портрету Леонардо да Винчи.

Наивные критики возмущаются «нереалистичностью» некоторых технических моментов, однако это глупая претензия. Если бы вселенная Фоллаута подчинялась законам физики и социологии, то ни игры, ни сериала не было бы: после ядерной войны реальный мир выглядел бы совершенно иначе. Ну, не ругаем же мы на Стругацких за магию в НИИЧАВО? Это научная фантастика, а не документальный фильм.

О художественных достоинствах сериала я сказать могу мало, так как отсмотрел в своей жизни недостаточно фильмов, чтобы мой глаз надёжно оценивал их качество. Однако смотреть было приятно и интересно, а высокий рейтинг и огромная популярность сериала показывают, что не игравшие в компьютерную игру зрители также увиденным довольны.

Теперь интересное. Мир кино сейчас меньше, чем мир видеоигр: люди тратят на игры больше денег и проводят в играх больше времени. При этом на примере сериала мы наблюдаем — впервые в истории, пожалуй — прямой переток аудитории. Статистика показывает, что после выхода сериала продажи игры Фоллаут 4 взлетели в 75 раз (ссылка). Ещё недавно многие смотрели на видеоигры со снисходительной усмешкой. Предполагалось, будто игры интересны только малочисленным инфантилам, которые «в детстве не наигрались», тогда как взрослый человек должен сидеть на диване, пить пиво и смотреть телевизор. После выхода сериала по Фоллауту началась новая эпоха. Старый мир кино официально признал новый мир игр. Видеоигры теперь вдохновляют режиссёров на фильмы, не наоборот.

Ну а в Стиме тем временем заканчивается фестиваль русских игр (ссылка). Как я понимаю, это локальное событие, организованное небольшой студией, однако тут важно, что владелец Стима, Гейб Ньюэлл, отказался запрещать русский фестиваль, проигнорировав многочисленные жалобы от наших врагов.

В фестивале участвует сотня игр от разных студий, при этом игр от русофобов с русскими корнями — таких как Атом РПГ или Индика — я в списке не нашёл. Что важно, даже сотня представленных на фестивале игр — лишь небольшая часть продукции отечественных разработчиков. В ВК.Плей сейчас уже больше 1000 платных игр, и каждую неделю выходят новые.

Напомню, у русской игровой индустрии отличные шансы на развитие. Во-первых, среди наших гейм-дизайнеров много талантливых людей, а хорошими программистами Россия тем более обеспечена. Во-вторых, хоть американский Фоллаут и имеет мощные корни — 25-летнюю историю, крупные игровые студии, огромную фан-базу — однако у него есть неустранимый недостаток, левая повестка. Лишённые этого недостатка русские игры сразу выигрывают два-три очка рейтинга во всех странах мира: особенно на Западе, где у многих повестка вызывает уже острейшую аллергическую реакцию.