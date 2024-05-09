 

Мнение: Больше вообще никаких побед

09.05.2024, 20:55, Разное
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То ли новостей перебрал, то ли вина в обед,
Только ночью к Сергею пришёл его воевавший дед.
Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор
За окном. У меня, говорит, к тебе, Сереженька, разговор.

Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук,
Никогда, ничего не писать обо мне в фейсбук?
Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт,
Просто возьми и не делай этого, просит дед.
Никаких побед моим именем, вообще никаких побед.

Так же, он продолжает, я был бы рад,
Если бы ты не носил меня на парад,
Я прошу тебя очень – и делает так рукой –
Мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой.
Отпусти меня на покой, Серёжа, я заслужил покой.

Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал,
Ты все это не выбирал, но ведь я-то тоже не выбирал!
Мы прожили жизнь, тяжелую, но одну.
Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну?
Мы уже все, ребята, нас забрала земля.
Можно вы как-то сами? Как-то уже с нуля?

Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаённый стыд.
Я прошу тебя, сделай так, чтоб я был наконец забыт.

Но ведь я забуду, как в русском музее мы ловили девятый вал,
Как я проснулся мокрый, а ты меня одевал,
Как читали Пришвина, как искали в атласе полюса,
Как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса
За любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло…

Ничего, отвечает дед, исчезая. Тебе ведь и это не помогло.
Евгения Беркович

Источник: Размышления вольного социолога


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