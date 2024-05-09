Программист, создавший нейросеть для экранизации оригинальных сказок братьев Гримм, поседел в 28 лет

Разработчик из Германии Альфред Йозе заработал серьёзные проблемы со здоровьем после того как попытался создать нейросеть для экранизации сказок братьев Гримм.

Он арендовал внушительные мощности для вычисления и хранения информации, в течение двух лет обучал нейросеть, а затем попытался отрендерить с её помощью тестовый 20-минутный фильм.

По словам программиста, фатальной ошибкой стала загрузка в нейросеть не адаптированных детских версий, а оригинальных текстов сказок.

– Буду честен, я не слишком детально изучал эти тексты. До этого я читал современные адаптации, а когда наступило время тестировать разработку, я решил добавить аутентичности и разыскал оригинальные тексты. Я только бегло проверил их на целостность, – признаётся он.

Посмотрев один из получившихся фильмов, разработчик, по его словам, «чуть не упал в обморок от ужаса», но решил, что произошла какая-то ошибка – он загрузил в нейросеть ещё несколько сказок, сбросил некоторые настройки и вновь запустил рендеринг. Увидев результат, он разбил компьютер и на целую неделю заперся дома, ни с кем не разговаривая. Лишь после уговоров друзей ему оказали первую психиатрическую помощь.

– Я поседел в 28 лет из-за гормонального сбоя, – говорит 34-летний программист. – Но только теперь цвет моих волос начал соответствовать моему внутреннему состоянию. Люди не должны это увидеть. Что же касается самих братьев Гримм, то я намерен требовать их эксгумации и проведения надлежащего католического обряда.

Впрочем, работа Альфреда Йозе не пропадёт зря – инициативу перехватил его молодой коллега и приятель из Карелии. Он тоже ознакомился со сгенерированными фильмами и сказал, что находит их пугающими, но не настолько, чтобы прекращать такой многообещающий проект.

– Когда я был маленький, в дереве у бабки я ещё и не такое видел, – сказал он в интервью русскоязычному изданию Neural Machinery.

– Вы наверное имели в виду «в деревне»? И не видели, а вам рассказывали? – уточнили журналисты.

– Нет, я всё правильно сказал, – лаконично ответил он.

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