Новые смартфоны Sharp – Aquos R9 и Aquos wish4

Компания Sharp расширяет свой ассортимент смартфонов с двумя новыми моделями: Sharp Aquos R9 и Sharp Aquos wish4. Первая модель предлагает премиальные возможности с элегантным минималистичным дизайном и высокой производительностью. Ее корпус выполнен из стекла и металла, с двойной камерой на 50 Мп на задней панели, и экран OLED диагональю 6,5 дюйма с обновлением до 240 Гц. Внутри – процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти.

Модель Sharp Aquos wish4 представляет собой более доступную альтернативу, со схожим дизайном, но с корпусом из пластика и одиночной камерой на 50 Мп. Она оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, и экраном IPS диагональю 6,6 дюйма с разрешением HD+.

Обе модели имеют аккумулятор на 5000 мАч и работают на Android 14. Sharp Aquos R9 предложат в среднебюджетном сегменте, а Aquos wish4 – в более доступном. Новинки нацелены на тех, кто предпочитает более сдержанный дизайн смартфонов.