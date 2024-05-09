Всегда восемнадцать лет: 10 домашних средств для упругой и молодой кожи

Хотя старение — естественный процесс, мы можем предпринять шаги, чтобы замедлить его. Воздействие солнечных лучей, употребление алкоголя и неправильное питание могут ускорить старение кожи. Однако есть доступные способы улучшить состояние кожи без использования химических средств.

Попробуйте применить десять домашних средств для упругой кожи, которые помогут вам помолодеть, справившись с различными аспектами увядания. Они не только безопасны, но и могут быть очень эффективными.

1. Лимон

С возрастом в организме выработка коллагена и эластина идет на спад, как следствие, снижается упругость кожи и ее эластичность. Это можно скорректировать с помощью витамина С, содержащегося в большом количестве в лимонах. Вы можете выжать сок лимона с целью втирания его не только в кожу лица, но и шеи. Делается это руками. Сок оставляется на 10 минут. Далее он смывается водой. Для наибольшего эффекта рекомендуется ежедневное троекратное повторение процедуры.

2. Алоэ вера

В составе алоэ вера есть яблочная кислота, увлажняющая кожу и делающая ее более упругой. Чтобы воспользоваться полезными свойствами алоэ, нужно нанести гель на кожные покровы, будь то лицо, шея или другие участки, требующие подтяжки. Оставьте гель на 20 минут, после чего смойте. Для достижения видимого результата следует повторять процедуру несколько раз в неделю.

3. Огурец

Огурец укрепляет соединительную ткань, поэтому эффективен для подтяжки дряблой кожи. Нужно половину огурца натереть на терке и отжать сок через ситечко. Сок наносится на лицо посредством ватного диска. После высыхания он смывается холодной водой. Достаточно втирания сока раз в день. Также можно приготовить маску из двух столовых ложек огуречного сока, яичного белка и трех капель масла, содержащего витамин Е. Смесь, нанесенную на лицо и шею, через 15 минут следует смыть.

4. Оливковое масло

Оно придает коже блеск и гладкость за счет антиоксидантов. В данном случае речь идет о витаминах A и E, борющихся со старением. Разогрейте масло в микроволновке, чтобы оно было теплым, но не горячим. Его мягкими движениями наносят на лицо, бережно массируя кончиками пальцев. Массаж делают 10 минут раз в день, перед отходом ко сну.

5. Мед

Этот продукт является натуральным увлажняющим кремом, который обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами. С его помощью огрубевшая, сухая кожа увлажняется, становясь более здоровой и сияющей. Смешайте три чайные ложки меда и лимонный сок. Смесь наносится на разные места (это лицо, шея, руки и ноги) и смывается после высыхания. Процедура проводится раз в день.

6. Розовая вода

С ее помощью можно сузить поры, сделать кожу сияющей. Розовую воду можно использовать, когда вы умываетесь перед сном. Для этого она наносится на лицо, затем смывается теплой водой. Другой вариант — приготовить маску из розовой воды и нескольких капель миндального масла. На 20 минут смесь наносится на лицо. Затем проводится ополаскивание, нужно, чтобы вода была теплой.

7. Пищевая сода

Это вещество может помочь восстановить эластичность обвисшей кожи, увеличив ее упругость. Оно удаляет омертвевшие клетки и закрывает поры.

Чтобы воспользоваться ею, нужно смешать соду со стаканом воды. Будет достаточно чайной ложки. Перед использованием протестируйте раствор, задействовав небольшой участок на внутренней стороне локтя. Если в течение 24 часов не появится дискомфорт, можно приступать к процедуре.

Массирующими движениями раствор наносят на лицо, на другие проблемные участки. Через несколько минут смывают теплой водой. Периодичность процедуры — одна неделя.

8. Корица

Корица помогает восстановлению естественной эластичности кожи, делая ее более молодой. Для этого можно приготовить натуральное отшелушивающее средство на основе корицы. Оно состоит:

из корицы — 1 ч. л.; куркумы — 1 ч. л.; соли — 1/2 ч. л.; оливкового масла — 2 капли.

Полученную пасту нанесите на кожу и шею мягкими массирующими движениями. Смойте остатки теплой водой. Средство используется не чаще, чем дважды в неделю.

9. Молоко

Молочные продукты часто применяют, ухаживая за кожей, восстанавливая ее жизненные силы. Они помогают предотвратить накопление омертвевших клеток и способствуют их удалению, отчего кожа светлеет. Это происходит благодаря белку, антибактериальным свойствам. Применять можно любое молоко, но наиболее эффективным считается верблюжье. Хорош в этом плане и натуральный йогурт. Продукт наносится на лицо спонжем либо ватным тампоном и смывается примерно через полчаса.

10. Клубника

Обвисшая кожа может быть более чувствительной и восприимчивой к внешним воздействиям. Витамин С, содержащийся в клубнике, помогает улучшить ее внешний вид и ее состояние в целом. Чтобы приготовить маску, разомните 2–3 спелые ягоды клубники до состояния кашицы. Затем нужно добавить йогурт и мед (по чайной ложке) и нанести смесь на пять минут на ту область, которая обвисла. После чего смыть водой. Для наступления положительных изменений достаточно повторять процедуру ежедневно в продолжение двух недель.