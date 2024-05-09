Pixel 8a: новая функция нахождения даже при выключенном устройстве

Google обогатила бюджетный смартфон Pixel 8a новой функцией Powered-Off Finding. Она позволяет отслеживать потерянные или украденные устройства даже при полном разряде аккумулятора и их выключении. Эту информацию пишет издание Android Authority.

Благодаря специальному аппаратному обеспечению, встроенному в чип Bluetooth, устройство может сохранять функциональность несколько часов после выключения. Это дает возможность использовать сеть Find My Device для определения его местоположения, что и реализуется через Powered-Off Finding.

Данная функция работает благодаря поддержке Android API, которая позволяет устройству отправлять заранее вычисленные сигналы на чип Bluetooth. Другие устройства Android могут обнаружить эти сигналы и зашифровано передавать данные о местоположении потерянного устройства на серверы Google, обеспечивая конфиденциальность передачи данных.

Pixel 8a становится одним из немногих смартфонов среднего класса, способных передавать сигналы Bluetooth при выключенном состоянии или полном разряде батареи. Отмечается, что большинство устройств Android не обладают такой возможностью.

Google представила Pixel 8a 7 мая 2024 года. Стоимость устройства начинается от $499, что примерно равняется 45 тыс. рублям по курсу на момент публикации новости.

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