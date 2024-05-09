Гелевые ногти на лето: ключевые тенденции

Маникюр – это неотъемлемая составляющая женского образа. Оформление ногтей должно соответствовать гардеробу, настроению, случаю и, конечно же, времени года. С приближением лета необходимо заранее рассмотреть популярные варианты гелевого маникюра на теплый сезон и взять на вооружение несколько тенденций.

Золотые акценты

Сверкающие золотые акценты привлекают внимание летом, потому что они очень красиво мерцают на солнце. Лучше всего такой декор смотрится на прозрачной или нюдовой основе. Дополните такой маникюр голубыми или синими акцентами для контраста. Также хорошо будут смотреться коричневые пятна, прекрасно гармонирующие с золотом.

Изогнутые линии

В изогнутых линиях в маникюре определенно есть нечто особенное. Их можно сделать монохромными, а также красочными, напоминающими цветущий сад или лазурные волны на пляже. Гармоничные завитки одновременно придают рукам приятную, яркую динамику и волшебным образом притягивают к себе все взгляды.

“Персиковый пух”

Этот оттенок олицетворяет легкость и радость, а также оптимизм. Этот бархатистый, мягкий персиковый цвет приносит с собой хорошее настроение и ощущение нежности. Он великолепно смотрится на ногтях любой длины и формы. Как монохромный, так и в сочетании с другими теплыми оттенками, такой маникюр станет потрясающим вариантом на лето.

Жидкое золото

Золото всегда придает образу нотку элегантности и богатства. Это один из лучших вариантов нейл-арта для жаркого летнего сезона. Вы можете ограничиться минималистичным французским маникюром. Но будет просто потрясающе, если на одном из акцентных ногтей вы нарисуете имитацию жидкого расплавленного золота.

Шалфейно-зеленый

Лето ассоциируется с буйной сочной зеленью. Поэтому любые зеленые оттенки просто идеально подходят для теплого времени года. Обратите внимание на нежный и слегка приглушенный шалфейный оттенок, который не бросается в глаза. Можете покрыть ногти слоем лака с блестками, чтобы придать маникюру нотку игривости.

Утонченные прожилки

Для создания нежного и красивого летнего маникюра лучше всего использовать нюдовую основу, которая будет хорошо гармонировать с любыми оттенками яркого гардероба. Чтобы обычные телесные ногти не смотрелись слишком скучно, следует нарисовать тонкие прожилки, имитируя утонченный рисунок мрамора. Для этого можно использовать золотой, белый или любые другие цвета лака, которые вам нравятся.

Солнечный маникюр

Летом как никогда актуальны насыщенные сочные оттенки. Пожалуй, одним из лучших вариантов для летнего сезона является желтый цвет, который ассоциируется с солнцем. Вы можете поиграть с разными оттенками желтого и оранжевого, а также добавить немного тематического летнего декора.

Маникюр Барби

Розовый сейчас в моде. Это символ красоты, нежности и романтики, который прекрасно смотрится в солнечный день. На выбор предлагается множество вариантов оттенков розового, от пастельного до темно-розового. Сочетание с другими оттенками, такими как белый, золотой или серебристый, также очень актуально. Дополнительные украшения, такие как цветы, бусинки и многое другое, идеально дополнят летний маникюр и придадут ему свежести.