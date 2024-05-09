 

Netflix выкупит у Серебренникова права на экранизацию биографии Лимонова

09.05.2024, 15:33, Разное
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На сайте стриминговой платформы «Netflix» появился трейлер предстоящего байопика Кирилла Серебренникова о писателе Эдуарде Лимонове. Сам показ фильма запланирован на середину июня.

Особое внимание в фильме уделят времени, проведённому Лимоновым в США и Европе. В ролике фигурируют кадры нью-йоркских гетто, арабских кварталов Парижа, психиатрическая больница в Москве. Также будет раскрыта тема политической деятельности Лимонова. Бывших соратников Лимонова по национал-большевистской партии Егора Летова и Александра Дугина сыграют Уилл Смит и Дензел Вашингтон соответственно.

– После того, как мы перестали показывать «Глухаря» и «Условного мента», от нас ушла значительная часть зрителей и мы стали думать как вернуть аудиторию. Мы хотели было начать показывать советские фильмы, однако в тот же момент с нами связался один российский режиссёр и сказал, что работает над байопиком о русском писателе-диссиденте. Поначалу предполагалось, что этот господин Лимонов маргинал и шовинист, а кроме того. никто не понял, что такое «национал-большевизм», но благодаря нашему консультанту Виктору Курёхину всё встало на свои места, – пояснил источник в Netflix.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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