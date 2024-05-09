Бордовый глянец, замша в стиле бохо и элегантный бомбер: комбинации весенней моды с улиц Милана

После Нью-Йорка и Лондона эстафету Недели моды принял Милан — город, который славится своим акцентом на роскошь, элегантность и изысканность. Какие тенденции доминировали на улицах Милана в этот раз?

Если бы нужно было выбрать только одну главную тенденцию, то, без сомнения, это были бы бордовые или красные сумочки. Они стали настоящим хитом сезона в итальянской модной Мекке.

Однако это не единственное актуальное направление, о котором вы можете узнать из следующего обзора, чтобы создать на их основе модные комбинации этой весной.

Бордовый глянец

В этом весеннем сезоне итальянские дизайнеры воспылали страстью к блестящей коже винных оттенков и пытаются пробудить интерес к ней у заядлых модниц. На показах во время миланской Недели моды можно было наблюдать весьма активное воплощение этого смелого тренда.

Если судить по уличным образам, созданным миланскими представительницами прекрасного пола, то им эта идея явно пришлась по душе. Они были замечены, например, в ярких кожаных тренчах цвета бордо и с такими же сумочками. По мнению гуру моды, в скором времени этот микротренд может выйти на передовые позиции по всему миру.

Голубая рубашка

Незаметная, но важная деталь женского гардероба, которая была позаимствована у противоположного пола, — голубая рубашка. Она может стать основой стильного образа. В сочетании с пальто и брюками или голубыми джинсами она создаст идеальный повседневный лук. Используя различные варианты этого изделия — в мелкую полоску или из денима, вы сможете каждый раз выглядеть по-новому, привлекая внимание окружающих.

Подражание хиппи девяностых

Как правило, миланская мода характеризуется направленностью дизайнеров на создание изысканных нарядов. Однако в этот раз они не обошли вниманием более свободные, расслабленные образы. В этом сезоне, вопреки ожиданиям, были представлены даже игривые модели.

Они напомнили нам о второй половине 90-х годов, когда в моде были мешковатые брюки и футболки. Тогда это явилось ярким контрастом другому новому направлению итальянской моды, ознаменовавшему начало эры элегантных строгих костюмов и пальто.

Серый и красный

Даже Милан оказался не в силах забыть о том, как в прошлом сезоне два самых популярных цвета — серый и красный — идеально дополняли друг друга. В то время как один из них уверенно занимал лидирующие позиции в трендах делового стиля, другой завоевал статус самого горячего цвета осенне-зимних аксессуаров. Сегодня именно это сочетание представила итальянская модная сцена, демонстрируя практичность и немного драматизма в своих коллекциях.

Замша в стиле бохо

Замша станет одним из главных трендов моды в этом году. Она будет представлена в основном в виде блейзеров и тренчей, вдохновленных стилем семидесятых. Миланский уличный стиль продемонстрировал два разных способа носить вещи из замши. Первый вариант — богемный стиль с элементами вышивки или, например, бахромой. Второй вариант — минималистичный стиль без лишних деталей. Во втором случае интересный контраст создается сочетанием матовой и блестящей кожи.

Высокая платформа

Даже если сейчас мы мечтаем о комфортных мокасинах или модных балетках, Милан продолжает диктовать моду на высокие каблуки. Здесь появились сапоги на толстой платформе, которые выглядят бескомпромиссно сексуально в сочетании с открытыми ногами. Например, ноги могут просматриваться сквозь прозрачную ткань изысканной юбки, или вы можете надеть сапоги с короткими шортами. Длинное пальто станет отличным дополнением к этому образу.

Синяя основа + красный акцент

По мнению некоторых экспертов, мода на тихую роскошь, похоже, отходит на второй план. Или же она просто стала более яркой и выразительной. Некоторые итальянские модные дома представили модели уличных образов, которые сочетают в себе элегантный крой и насыщенные цвета. В основе этих луков лежат различные оттенки синего (а также родственные ему тона серого или зеленого). А красная сумочка становится яркой «вишенкой» на этом модном «торте».

Элегантный бомбер

Бомберы уже стали неотъемлемой частью женского гардероба, но все же стоит вспомнить, с чем их можно комбинировать. В этом случае Милан предлагает урок контрастной стилизации, которая позволяет некоторым вещам придать образу особый смысл. Возможно, вам покажется странным надеть куртку-бомбер поверх нарядного платья-рубашки или пиджака с галстуком, но это работает! Такой образ может быть очень стильным и необычным.

Шуба в стиле кэжуал

Шубы всегда смотрятся несколько претенциозно, что подтверждает и нынешний тренд «жена мафиози». Как же придать им менее пафосный вид? Сочетайте их с повседневными вещами, такими как широкие брюки, мужской ремень, простая белая футболка или сумка через плечо. А если добавить к этому образу шляпу, то он будет напоминать стиль рок-шик, присущий, например, британской супермодели Кейт Мосс.

Кирпично-красный

Этот красочный оттенок можно было бы назвать «зовом осени». В то же время в нем присутствуют теплые акценты кирпичного и яркого томатно-красного, то есть совершенно не сочетающиеся на первый взгляд оттенки. Однако Милан утверждает обратное и приготовил для нас пикантный модный коктейль, основу которого помимо нежных цветов составляют еще и привлекательные блестящие материалы — атлас или кожа.