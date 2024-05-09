Три первых года СССР один на один сражался с нацистами?

Владимир Путин, 9 мая 2024 года: Три первых, долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза, практически один на один сражались с нацистами…

Факты:

– 23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и секретный протокол к нему, по которому Восточная Европа разделялась на сферы влияния.

– 17 сентября 1939 года. СССР вторгся в Польшу с востока.

– 30 ноября 1939 года. Советский Союз напал на Финляндию, развязав так называемую Зимнюю войну.

– 10 июля – 31 октября 1940 года. Война в воздухе против Англии, известная как Битва за Британию, завершившаяся поражением нацистской Германии выразившемся в отказе от сухопутного вторжения.

– 1 октября 1941 года США и Советский Союз подписали первый официальный протокол о безвозмездных поставках вооружений и гражданской продукции (ленд-лиз). Всего с июня 1941 по сентябрь 1945 года в СССР было направлено 17,5 млн т различных грузов, доставлено к месту назначения 16,6 млн т (разницу составляют потери при потоплении судов) – в современных ценах стоимость поставок по составила порядка 180 млрд долларов.

– 11-13 декабря 1941 года. Нацистская Германия и ее союзники объявили войну Соединенным Штатам.

– 30 мая 1942 года. Бомбардировка Кельна британцами. Таким образом военные действия впервые были перенесены на территорию самой Германии.

– 23-24 октября 1942 года. Британская армия нанесла поражение Германии и Италии в битве при Эль-Аламейне (Египет), принудив войска фашистского блока к беспорядочному отступлению через Ливию к восточной границе Туниса.

– 8 ноября 1942 года американские и британские войска высадились в нескольких местах на побережье Алжира и Марокко во французской Северной Африке. Неудачная попытка вишистской французской армии помешать вторжению позволила Союзникам быстро достигнуть западной границы Туниса.

– 13 мая 1943 года войска фашистского блока в Тунисе сдались Союзникам, на этом североафриканская кампания закончилась.

– 10 июля 1943 года американские и британские войска высадились на Сицилии. К середине августа Союзники взяли Сицилию под свой контроль.

– 25 июля 1943 года большой совет итальянской фашистской партии сместил Бенито Муссолини и поручил маршалу Пьетро Бадольо сформировать новое правительство.

– 8 сентября 1943 года правительство Бадольо безоговорочно капитулировало перед Союзниками. Германия немедленно захватила контроль над Римом и северной Италией, установив марионеточный режим во главе с Муссолини, который был освобожден из заключения германским диверсионным отрядом 12 сентября.

– 9 сентября 1943 года союзные войска высадились на побережье Салерно возле Неаполя.

Что сказал Путин на параде Победы? Краткий пересказ:

Уважаемые граждане, дорогие ветераны, бойцы, командиры, фронтовики, герои СВО. Поздравляю с нашим самым главным, подлинно народным священным праздником. Сегодня мы чествуем отцов, дедов и прадедов, они защитили родную землю, сокрушили нацизм и освободили народы Европы.

Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников Гитлера. Реваншизм и издевательство над историей — часть политики западных элит по разжиганию все новых конфликтов, по сдерживанию суверенных центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Никому не позволим угрожать нам.

На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой. Но мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах от Мурманска до Кавказа и Крыма. Три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами. При этом Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу воинов коалиции, участников сопротивления, мужество народа Китая. Мы никогда не забудем вдохновляющие традиции союзничества.

Россия сейчас переживает сложный период. Судьба родины зависит от каждого из нас. Мы отмечаем День победы в условиях СВО, все ее участники — наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью. С вами — вся Россия. За вас переживают наши ветераны.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, жизни кого отняла Великая Отечественная война. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию.