Зависимость США от чипов: 92% закупок у TSMC

На слушаниях в Конгрессе министр торговли США Джина Раймондо подчеркнула критическую зависимость экономики США от передовых чипов, производимых на Тайване. По её словам, 92% необходимых чипов Соединенные Штаты приобретают у компании TSMC на Тайване.

Раймондо также заметила, что компания TSMC опережает производство чипов в США и успокаивает конгрессменов, утверждая, что TSMC планирует организовать производство чипов, в том числе на территории штата Аризона.

TSMC является одним из крупнейших производителей электронных чипов в мире и превзошла по объему выручки компании Intel и Samsung в 2023 году. Кроме Тайваня, где расположены основные заводы, компания также строит производственные заводы в США, Японии и Германии.

Ранее Раймондо выразила опасения относительно возможной потери поставок важных чипов в случае воссоединения Тайваня с материковым Китаем. При этом она отметила, что КНР значительно отстаёт от США в развитии полупроводниковой отрасли.