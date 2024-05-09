Самый омолаживающий дуэт: тенденции стрижек с мелированием для женщин за 60 с мощным лифтинг-эффектом

С возрастом волосы утрачивают блеск и пышность. Они становятся тусклыми и менее густыми. Существуют прически, которые добавляют шевелюре текстуры и объема. В сочетании со светлыми бликами они помогут вам визуально скинуть несколько лет. Мы приведем тенденции стрижек с мелированием для женщин за 60 с мощным лифтинг-эффектом.

Преимущества коротких стрижек с мелированием

В возрасте за 60 волосы становятся более тонкими, а их текстура ухудшается. Поэтому многие женщины этого возраста предпочитают носить короткие стрижки. Эти прически визуально делают шевелюру более пышной и динамичной. Они создают омолаживающий эффект.

Этот омолаживающий эффект усиливается, если короткая стрижка сочетается с мелированием. Добавление светлых бликов привносит нотку изысканности. Мелирование смягчает черты лица, делая их более нежными и моложавыми.

На фото выше вы можете увидеть, как меняется объем и текстура шевелюры после создания короткой стрижки и мелирования со светлыми бликами.

Далее мы приведем несколько вариантов омолаживающих коротких причесок в сочетании с мелированием.

Короткое каре

Короткое каре – классическая стрижка, которая неподвластна времени. Это шикарная и стильная прическа для женщин всех возрастов. Чтобы получить омолаживающий эффект, попросите парикмахера дополнить стрижку светлыми бликами.

Если у вас очень тонкие волосы, то попросите стилиста сделать более короткую версию каре с длиной до мочки ушей. Это увеличит объем волос.

Если вы хотите скрыть большой лоб или морщины, то выбирайте короткое каре с тонкой и легкой челкой. Избегайте причесок с густыми прямыми челками, они утяжеляют и старят лицо.

Короткое каре красиво смотрится не только на прямых, но и на вьющихся прядях. Чтобы подчеркнуть эту стрижку, создайте боковую челку, которая сливается с основной массой шевелюры. Выделите локоны светлыми бликами, которые замаскируют седые пряди.

Асимметричное каре

Асимметричное каре – смелая и необычная стрижка. Эта прическа придаст вашей шевелюре больше свежести и молодости. Ее длинная часть расположена близко от лица. Она делает овал более четким и смягчает черты.

Асимметричное каре идеально подходит женщинам с квадратным лицом. Оно помогает скорректировать овал и сделать его более округлым.

Эта прическа отлично сочетается с мелированием, особенно с золотистыми, карамельными или медными бликами.

Боб-каре

Боб-каре отличается более короткой длиной на затылке и передними прядями, спускающимися до уровня подбородка. Эта стрижка отлично сочетается с челкой и светлыми бликами. Она подходит для прядей любой текстуры. Если у вас тонкие волосы, то боб-каре поможет вам увеличить объем шевелюры.

Пикси

Пикси не выходит из моды уже несколько лет. Она подойдет женщинам, которые любят смелый и современный образ. Эта прическа отличается короткой длиной по бокам и на затылке, но достаточно объемной макушкой.

Чтобы получить выраженный омолаживающий эффект, сочетайте пикси со светлыми бликами и легкой боковой челкой. Эта прическа подходит как для густых, так и для тонких волос. Кроме этого, она очень проста в уходе и не требует сложной укладки.