 

Рупор кремлевской пропаганды: Британия высылает российского военного атташе

09.05.2024, 2:05, Разное
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1. Британия официально высылает российского военного атташе.
2. Также Британия снимает дипломатический статус с целом ряда объектов принадлежащих России на территории Британии.
3 МИД РФ уже анонсировал ответные меры против Британии.
4. Все это иллюстрация к размышлениям о том, насколько реально договороспособен Запад на текущем этапе.е

Источник: Colonel Cassad


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