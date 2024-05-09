Рупор кремлевской пропаганды: Британия высылает российского военного атташе

1. Британия официально высылает российского военного атташе.

2. Также Британия снимает дипломатический статус с целом ряда объектов принадлежащих России на территории Британии.

3 МИД РФ уже анонсировал ответные меры против Британии.

4. Все это иллюстрация к размышлениям о том, насколько реально договороспособен Запад на текущем этапе.е

—