Мнение: Суд – главная ошибка Ельцина

Пора б давно уже честно признать, что в России суда как «самостоятельного института» или, тем более, «третьей ветви власти» (закадровый заливистый смех) не существует. Эта третья ветвь попыталась было как-то прорасти – но не удалось. Она изначально была какая-то рахитичная, а потом и вовсе отмерла.

То, что мы имеем сейчас под этим названием – это, конечно, вообще не суд. Уже то, что у нас все свободно, не испытывая никакого вообще неудобства, говорят между делом, что у судей есть какое-то там «начальство» – уже показывает, что у заведения под названием «суд» табличка при входе явно неправильная. В том-то ведь и состоит главный прикол, что у судьи ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не может быть никакого «начальства», поскольку он КАК БЫ ДОЛЖЕН руководствоваться только и исключительно законом. Он ведь как бы только для этого и приставлен – чтобы всё было по закону. Любые приказы откуда-то сверху, сбоку или снизу, как ему выносить свои решения – это, вообще говоря, называется «давление на суд», и это – должно быть – чистая уголовка.

Но не тут-то было, конечно. Был бы суд независимым – это ведь было бы покушение на основу основ всей нынешней российской государственности – Святую Вертикаль! На каждого судью, который вздумал бы переть против Генеральной Линии, заданной Любимым Вождем, была бы одна управа – убивать его «новичком», а это, конечно, хлопотно. Проще сделать так, чтобы любого «слишком самостоятельного» можно было бы просто убрать с поста, что называется, «в рабочем порядке» – как любого губернатора, прокурора, мэра, начальника полиции и т.д. Одним росчерком пера.

Так в России лишились суда. То, что у нас называется «суд» – это лишь некий (не самый важный) департамент прокуратуры, не более того. Честнее было бы его назвать просто – скажем, «отдел вынесения приговоров»: просто и понятно. «Граждане довольные расходятся по домам». Тем более, что гражданам-то и наплевать, они потери не ощущают. А зачем он? Жили без суда сто лет – и еще сто проживем!

Это была, на мой взгляд, главная ошибка Ельцина. Читал, что в 1991 году, когда как раз решали, какие основополагающие документы ПОСЛЕ совка разрабатывать, как С НУЛЯ сделать постсовковую, лучшую Россию, какую Конституцию разрабатывать, какие процедуры от совка сохранить, а какие отменить – встал вопрос и про судей. В совке ведь, как известно, «трудящиеся» судей выбирали – как и депутатов. Выбирали, конечно, по своему, по-совковому – то есть в виде чистого издевательства: как и депутатов, про судей тоже были бюллетени по типу «один из одного». То есть в бюллетени ВСЕГДА была только одна фамилия, и акт «голосования» был советским религиозным ритуалом – от гражданина требовалось только взять эту бумажку с фамилией и бросить ее в урну. Что за человек, почему именно он, кто его туда вписал в единственном экземпляре – всего этого советским знать не полагалось.

И вот выборы депутатов решено было приблизить к нормальным, разрешив избираться всем желающим (пассивное избирательное право), а вот про судей почему-то вышел затык: писали, что именно Ельцин решил «не усложнять», и опцию всенародного выбора своих судей просто убрали. Типа, «пусть депутаты избирают».

А потом стало еще круче: всех судей назначает президент. Прямо так, Указом. Обосновывали тем, что так «президент повышает их значимость». На деле вышло, что все судьи просто вошли в «вертикаль» и в систему исполнительной власти, стали просто «винтиками», которые никому неинтересны и чьих фамилий как правило никто не знает. Уже то, что в России профессия судьи стала полностью «женской профессией», а идут туда в основном бывшие секретарши тех же самых судей – уже говорит о многом. В России «женский статус» профессий традиционно говорит о том, что профессия малоперспективная, малоуважаемая и малооплачиваемая.

Нормальный судья должен быть зависим только от населения. Или – еще более радикальный вариант – ни от кого. То есть однажды назначенный назначается пожизненно – снять и выгнать его нельзя. Однако «пожизненный» вариант мне не нравится – в России это чересчур. А вот выборный статус – то, что надо было бы восстановить. Хотя в современной России это совершенно невозможно – тут, наоборот, вообще все прямые выборы стараются извести полностью и под корень.

Хотя – у всей этой уродской системы, что выстроена в РФ, именно отсутствие суда – ахиллесова пята. ЕСЛИ БЫ в России были независимые суды – вся эта чекистская вертикаль долго бы не простояла.