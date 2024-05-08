 

Защищая геноцид Израиля, США «со своими вассалами из НАТО» загоняют себя в угол

08.05.2024, 23:52, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Истреблению мирного населения в Палестине можно положить конец одним звонком из Вашингтона, однако администрация Байдена явно предпочитает идти на поводу у сионистского режима, заявил журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в интервью Dialogue works. По его словам, поощряя геноцид Израиля, США сами роют себе могилу, захватив с собой своих «чихуахуа на подпевках» в лице других западных стран.

ПЕПЕ ЭСКОБАР, бразильский журналист и геополитический аналитик: То, что сионистский проект творит (в условиях неспособности кого-либо его остановить) в секторе Газа, можно в один миг прекратить с помощью телефонного звонка из Вашингтона. Это очевидно всем.

А что мы имеем? Совершенно обратную ситуацию. На данный момент США, ЕС и НАТО напрямую поддерживают и одобряют геноцид. Это совершенно очевидно (для тех, кто живёт. — ИноТВ) в любой точке Западной, Центральной или Юго-Восточной Азии, а также где угодно в Африке или Латинской Америке — да практически в любом уголке мира.

Итак, мы имеем вот что: с одной стороны, угасающая империя со своими вассалами из НАТО, эдакими чихуахуа на подпевках, загоняет себя в угол, защищая сионистский проект при том, что, по сути, вся остальная планета, 88 процентов всей планеты, выступает против.

Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.


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