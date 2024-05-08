Рупор кремлевской пропаганды: Спасительная щеколда

Обычная ситуация на Украине. Ухилянты убегают от людоловов, не забыв закрыть дверь на спасительную щеколду.

Убегать надо, потому что если поймают, то там уже так и эдак отправят на фарш.

Либо напрямую, либо через тюрьму, так как в Верховной Раде разрешили теперь мобилизовать заключенных, куда конечно попадают и те, кто сидит за отказ отправляться на фарш. Система уничтожения украинцев замкнутого цикла.

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