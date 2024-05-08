Мнение: Идеальный СССР, ненастоящий социализм и как большевики «не свергали» царя

1. Коллеги, возможно мы с вами перегибаем палку, когда обсуждаем мелкие неустройства нашего советского прошлого? Возможно, Советский Союз и вправду был именно так хорош, как неутомимо рассказывают нам левые блогеры с паспортами иностранных государств? В комментариях подробно перечислили причины, по которым многие ностальгируют по СССР (ссылка):



Советские люди были красивые, стройные, добрые и отзывчивые. Не боялись отпускать детей на улицу, Чикатило и Мосгаз – выдумка ЦРУ.

Заводы принадлежали рабочим, колхозы – колхозникам. Трудящиеся сами решали, что производить и на что тратить прибыль.

Прописки не было, можно было переехать в любой город (Москва, Ленинград), найти там работу. Всем и сразу давали бесплатно квартиры. Коммуналок и бараков не было.

В деревнях не мылись в тазиках и воду из колодцев ведрами не носили. Магазины были полны вкусной натуральной еды.

В столовых в макаронах было масло, в котлетах не было хлеба, а подносы не прилипали к рукам. В супе было мясо! Очередей не было, это вранье либерастов. В колбасе не было крахмала и сои, даже в “Чайной” за рубль семьдесят. Наши вина (портвейны “Кавказ” и “777”, “Солнцедар”) котировались во всем мире. Водка “андроповская” за четыре семьдесят делалась из настоящих опилок!

Мы ездили в чистых комфортабельных поездах, с вежливыми проводниками. Когда человек приезжал в дом отдыха, его с радостью встречали и селили в отдельном номере со всеми удобствами, а на обед не давали каждый день вареную треску и пюре на воде.

Наша техника была самая передовая – компьютеры «Искра», автомобиль «Запорожец», телевизор «Чайка». Они не ломались и работали по 50 лет.

Советский человек мог свободно поехать за границу, обменять любую сумму по курсу 64 копейки за доллар, и всё купить. В гостинице он не варил суп кипятильником в раковине. Иностранные туристы восхищались нашим сервисом и чистотой туалетов. Они мечтали эмигрировать в СССР.

В СССР была хорошая экология. Дым из заводских труб был разного цвета — желтый, красный, серый, чему очень радовались дети. Люди жили рядом с этими заводами, и никто не болел. В 1980-х годах хотели экологию улучшить путем поворота рек из Сибири в Среднюю Азию.

В СССР не было коррупции и блата, тем более в Грузии и Узбекистане, а воров и взяточников cажали.

В СССР была полная свобода творчества и не было цензуры. Но наши люди, кроме отдельных отщепенцев, отвергали всяких там западных волосатых музыкантов и прочих абстракционистов. И любили фильмы и картины, воспевавшие наших вождей и простых трудящихся.

Да, были иногда временные трудности. Но люди верили в коммунизм, в миролюбивую политику Партии. А потом пришел злобный Горбачев и продал нас американцам. Он устроил искусственный дефицит и развалил СССР. Агенты ЦРУ не пускали эшелоны с продуктами и мебельными гарнитурами, и закапывали их в лесу.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Случайно (в поисках источника якобы сталинского высказывания “без теории нам смерть”) зашел на сайт КПРФ, а там рассуждение о том, почему вопреки единственно верной теории СССР погиб. После обязательных талмудических плясок вокруг текстов основоположников и обвинения оппонентов в ревизионизме дается объяснение: оказывается, все дело в том, что социализм который строили после революции был не социализмом, а “социализмом в известном смысле” и после его построения надо было строить настоящий социализм, а Хрущев оказался “невеждой в науке” и провозгласил построение коммунизма.

3. К вопросу о роли Ленина в свержении царя. Из записки департамента полиции о заседании Петербургского комитета партии большевиков 25 февраля 1917 года (ссылка):

Петроградская организация Российской социал-демократической рабочей партии в течение двух дней происходящих в Петрограде волнений решила использовать в партийных целях возникшее движение и, взяв руководство участвующих в нем масс в свои руки, дать ему явно революционное направление. Для сего названной организацией предложено:

1) издать сегодня, 25 февраля, листовку (проект её при этом прилагается);

2) завтра, 26 февраля, утром созвать комитет для разрешения вопроса о наилучшем и целесообразном порядке управления уже возбужденными, но недостаточно ещё организованными массами бастующих рабочих; при этом предложено, в случае непринятия правительством энергичных мер к подавлению происходящих беспорядков, в понедельник, 27 февраля, приступить к устройству баррикад, прекращению электрической энергии, порче водопроводов и телеграфов;

3) немедленно образовать на заводах ряд заводских комитетов, члены каковых должны выделить из своего состава представителей в «Информационное бюро», каковое послужит связующим звеном между организацией и заводскими комитетами и будет руководить последними, передавая им директивы Петроградского комитета. Это «Информационное бюро», по предположению заговорщиков, должно будет в дальнейшем образоваться в «Совет рабочих депутатов» по типу функционировавшего в 1905 году;

4) от Бюро Центрального Комитета той же организации (Петроград) командированы с партийными поручениями не выясненные пока делегаты в Москву и Нижний Новгород. Что касается других революционных организаций, то существующие в Петрограде отдельные представители партии социалистов-революционеров (организаций этой партии в Петрограде нет), вполне сочувствуя начавшемуся движению, полагают примкнуть к нему с целью поддержать революционное выступление пролетариата. В среде учащихся высших учебных заведений наблюдается полное сочувствие движению; в стенах заведений происходят сходки, руководимые ораторами. Учащиеся принимают участие в беспорядках на улицах. В целях пресечения подобных замыслов революционных элементов предположено сегодня в ночь произвести до 200 арестов среди наиболее активных революционных деятелей и учащейся молодежи…»