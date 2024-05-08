Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил свои мысли о вновь избранном президенте РФ Владимире Путине. По словам спортсмена, глава государства излучал потрясающую ауру и энергетику.

“Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и будущее страны. С ним мы сможем преодолеть любые трудности”, – подчеркнул Плющенко, отметив величие церемонии.

В пятый раз Путин официально вступил в должность президента России. Это объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин во время инаугурации.

Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце и собрала множество известных личностей. Среди присутствующих были президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, фигуристка Камила Валиева, пловец Евгений Рылов и другие российские спортсмены.