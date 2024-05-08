 

РПЦ введёт процедуру проверки исповедей

08.05.2024, 19:33, Разное
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Священный синод РПЦ утвердил процедуру проверки сведений, сообщаемых прихожанами на исповеди. Соответствующий проект постановления внёс епископ Кировский.

Проблема с исповедями назрела давно – зачастую прихожане либо умалчивают о части своих грехов, стремясь сократить епитимью, либо наоборот каются во всём подряд, впадая в грех гордыни и маскируя серьёзные грехи несущественными. Всё это создаёт трудности в работе приходских священников и препятствует им в духовном руководстве пасомыми.

Для решения проблемы в структуре церкви создаётся главное следственное управление, которому делегированы полномочия по оперативно-розыскной деятельности и на которое возложена ответственность по проверке сведений, сообщаемых прихожанами. Тайна исповеди при этом не нарушается, поскольку новая структура обладает силами и средствами для секретного делопроизводства и связана обязательствами по неразглашению.

Отныне отпущение грехов для прихожан после исповеди возможно не ранее, чем раскаянные грехи будут подтверждены следователем. Дополнительных хлопот прихожанам это не принесёт, результаты проверки будут доведены непосредственно до священника, принявшего материалы исповеди в делопроизводство. Раскаявшемуся же грешнику по почте придёт официальный документ об отпущении грехов, до получения которого он будет считаться «условно раскаявшимся». В случае неподтверждения сведений прихожанин будет привлечён к административной ответственности (в случае, если в его деяниях нет состава уголовного преступления).

Полного введения в силу новых правил исповеди воцерковлённым верующим стоит ожидать не раньше Рождества, поскольку штаты новой структуры ещё не заполнены, а бюджеты на «пилотный» 2024 год лишь проходят процедуру согласования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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