 

The Verge: Apple использует M4 разной мощности в iPad Pro на 256 ГБ и 1 ТБ

08.05.2024, 18:35, Разное
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Приобретая новый iPad Pro, пользователь может пропустить важный момент: Apple предлагает разные чипы в зависимости от объема памяти устройства. Эту особенность не объявили на презентации.

Раньше все модели iPad Pro имели одинаковый чип, но теперь всё иначе. Если выбрана модель с 1 ТБ или 2 ТБ памяти, то покупатель получит более производительный 10-ядерный чип M4 вместо M4 с девятью ядрами в версиях на 256 ГБ и 512 ГБ. Кроме того, «старшие» версии имеют 16 ГБ оперативной памяти, а «младшие» – 8 ГБ. За дополнительные $100 можно получить антибликовое стекло для экрана.

Чипы в устройствах на 256 ГБ и 512 ГБ всё ещё имеют 10-ядерный графический процессор и поддерживают аппаратно-ускоренную трассировку лучей. Однако различия в производительности могут быть заметны при повседневном использовании из-за шести ядер эффективности.

Несмотря на возможные затруднения с выбором, The Verge утверждает, что разницу между чипами в повседневном использовании будет незаметна. Даже базовый M4 обладает достаточной мощностью для iPad Pro.


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