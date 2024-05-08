 

Слишком мало и слишком поздно — помощи Запада Украине недостаточно для победы

08.05.2024, 18:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американской военной помощи в размере $60 миллиардов слишком мало и она прибывает слишком поздно, чтобы приблизить Украину к победе, пишет в своей статье для Politico бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт. По мнению Киммита, стратегии США и их союзников в отношении Украины не хватает по крайней мере трёх элементов, каждый из которых таит в себе опасность для самого Запада.


АР

Одобренной конгрессом Соединённых Штатов военной помощи, поставки которой отчаянно ждут на Украине, недостаточно, чтобы обратить вспять ухудшение положения ВСУ на поле боя, предупреждает в своей статье для Politico бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт.

По словам Киммитта, сейчас даже те военные аналитики, которые на протяжении долгого времени пророчили успехи украинским войскам, признают, что ВСУ оказались в тяжёлом положении, а РФ готовится одержать победу в конфликте. Выделенных США $60 миллиардов в виде военной помощи слишком мало и она прибывает слишком поздно, чтобы изменить это.

Американский военный полагает, что стратегии Вашингтона в отношении Киева не хватает по крайней мере трёх элементов, чтобы помешать продвижению российских сил. Во-первых, США и их союзники должны были бы ослабить ограничения по использованию поставляемого вооружения и разрешить наносить удары по объектам на территории России.

Так, Киммитт отмечает, что страх перед ещё большим ростом напряжённости в отношениях с Россией позволил Западу склонить себя к «бездействию» и «самоограничению». Из всех союзников Украины до сих пор только Великобритания смягчила правила ведения боевых действий с помощью поставляемого ей вооружения. Остальные страны должны последовать её примеру, если действительно хотят помочь Украине остановить продвижение российских сил.

Во-вторых, Запад должен был бы заметно увеличить поставки вооружения и боеприпасов. Для этого, пишет автор статьи, западным странам пришлось бы рискнуть собственными немногочисленными запасами. Украинский конфликт позволил убедиться, что военная производственная база США и их союзников в Европе слишком мала, чтобы поддерживать войну даже с применением обычных вооружений среднего масштаба. Например, хотя «титанические» усилия позволили удвоить производство артиллерийских снарядов в США до 28 тыс. в месяц, РФ ежедневно выпускает в среднем 10 тыс. снарядов.

Наконец, считает Киммитт, администрация президента США Джо Байдена должна проявить гораздо больше лидерства, чтобы вдохновить уставший от конфликта на Украине Запад продолжать борьбу, не переключаясь на другие мировые события. Уже сейчас сектор Газа и потенциальная региональная война на Ближнем Востоке, предстоящие президентские выборы в США и судебные процессы над бывшим президентом Дональдом Трампом отвлекают внимание от ухудшающейся ситуации на Украине.

Администрацию Байдена обозреватель призывает при каждом удобном случае напоминать американскому народу о цене провала на Украине. По его словам, это также должно включать в себя масштабную информационную кампанию, направленную против России, и использование всех имеющихся у Запада пропагандистских инструментов, для того чтобы посеять смуту среди россиян.


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